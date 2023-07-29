4 yaşındaki miniklerin Kur'an tilaveti ile başlayan programa Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden de katıldı.

Katıldığı programda açıklamada da bulunan Müftü Gülden, “Muharrem Ayı ve Aşure Günü birliğimizin ve beraberliğimizin daha fazla öne çıktığı günlerdendir. Bu münasebetle hazırlanmış olan programlar ile diğer sosyal ve kültürel faaliyetler Kur’an kurslarımıza gelen öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerimizi öğrenmeleri yaşamaları ve gelecekte de yaşatmaları açısından güzel bir örnek teşkil ediyor. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Şube müdürleri, Kur’an kursu öğreticileri, öğrenciler, aileleri ve vatandaşların katıldığı programda aşure ikram edildi. Ahmet Ayverdi