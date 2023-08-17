Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, Karşıyaka mahallesinde bulunan 4-6 yaş Kuran Kursunun hayırsever iş insanı Faik Ünal’ın katkılarıyla onarıldığını söyledi.

Müftü Kayış yaptığı açıklamada, “Kuran Kursumuzda bir olan eğitim sınıfını dörde çıkarıyoruz. Üç tane oyun odası, hikâye odası, mescit, mutfak kiler gibi bölümleri mevcuttur. 12 Eylülde başlayacak olan eğitim ve öğretim dönemine hazır olacak. 80 öğrenci kapasiteli olan kursumuza 4-5-6 yaşındaki çocuklarınızı bekliyoruz. Çocuklara Kuranı Kerim, temel dini bilgiler, değerler eğitimi öğretilirken Namaz dua ve sureleri ezberletilecek. Görgü kurallarını öğrenip benimsemeleri sağlanacaktır. Aynı zamanda okul öncesi eğitim de çocuklara verilecektir. Bu güzide Kuran Kursumuza yavrularımızı bekliyoruz. Kurs hocalarımıza Karşıyaka Cami İmam Hatibi, Müezzin Kayyımı veya Sorgun İlçe Müftülüğümüze müracaat ederek kayıtlarınızı yaptırabilirsiniz” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir