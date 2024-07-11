Müftü Ali Gülden ile birlikte Kur’an kursunda verilen hizmetleri gören İş İnsanı İbrahim Hazer, öğrencilerle sohbet etti.

Müftü Gülden ile birlikte yapımı devam eden Hz. Ali Cami inşaat alanı ziyaret edilerek gelinen son durumu gören İş İnsanı Hazer yaptığı açıklamada, verilen hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek İl Müftülüğün yaptığı dinî ve hayri hizmetlere katkı sunmaya devam edeceğini söyledi.

Emekli Çayıralan Müftüsü Şaban Çakır'ın da katıldığı ziyarette Müftü Ali Gülden, İş İnsanı İbrahim Hazer’e hediye takdim etti.