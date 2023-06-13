Her sene binlerce çocuğun Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrendiği yaz Kur’an kurslarının başlama tarihi belli oldu. Yaz Kur’an kursları; 03 Temmuz - 28 Ağustos, 31 Temmuz -25 Ağustos 2023 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilecek.

Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler derslerinin yanı sıra çocukların yaşlarına uygun sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin de yer alacağı Yaz Kur’an Kursları'nda eğitim ve öğretim 3 Temmuz'da başlayacak.

6 HAFTA SÜRECEK

Yozgat’ta 2023 yılı yaz Kur'an kursları, camiler başta olmak üzere Kur'an kursları ve uygun olan bazı okullar gibi mekânlarda açılacak.

Kurs kayıtları 19 Haziran itibari ile başlayacak olup 10 Temmuz tarihinde son bulacak. Kurs başvuruları, il ve ilçe müftülükleri ile cami ve Kur’an kurslarında yapılacak.

Başvuru durumuna göre sınıflar 4-6 yaş, 7- 12 yaş, gençler 13-22 yaş ve 22 yaş altı olarak şeklinde açılabilecek.

Eğitimler 3 Temmuz tarihinde başlayacak ve toplam 6 hafta sürecek.

Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat Öğrenci Yurdunda, 10-18 yaş aralığında ki kız öğrencilere yönelik yatılı yaz kursu çalışmalarının devam ettiği yetkililerce bildirildi.

2023 yılında gündüzlü eğitim veren yaz Kur’an kurslarıyla birlikte yatılı eğitim almak isteyen 10-18 yaş arası gençler için hazırlanan "Yatılı Yaz Kur’an Kursları Programı" da uygulanacak.

Kurslarda iki grup ayrı saatlerde eğitim alacak. Sabah grubu için saatler şu şekilde belirlendi; 09.00-13.00, 10.00-14.00. Öğle grubu için ise kurs saatleri 13.00-15.00, 14.00-16.00 aralığında yapılacak.

Kurslarda dersler; İmam hatip, müezzin kayyımlar ve Kur'an kursu öğreticileri tarafından işlenecek. Melike Aslı Arslan