Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen tek sahabenin kim olduğu merak ediliyor. Peki, Kuran-ı Kerim’de ismi geçen tek sahabe kimdir?

Kuran-ı Kerim’de ismi geçen tek sahabe kim olduğunu sizler için araştırdık. Detaylar haberimizde…

Kur'an'da bazı sahabilere işaret vardır, ancak ismi geçen sahabi Hz. Zeyd olduğu söylenir.

"... Zeyd, o kadından alakasını kesince, biz onu sana zevce (eş) yaptık ki, mü'minlere evlatlıklarının kendilerinden alakalarını kestikleri (boşadıkları) zevcelerini almakta bir müşkülat olmasın. Allah'ın emri yerine gelecektir."(Ahzab, 33/37)