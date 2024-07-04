Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen tek sahabenin kim olduğu merak ediliyor. Peki, Kuran-ı Kerim’de ismi geçen tek sahabe kimdir?

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Kuran-ı Kerim’de ismi geçen tek sahabe kim olduğunu sizler için araştırdık. Detaylar haberimizde…

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Kur'an'da bazı sahabilere işaret vardır, ancak ismi geçen sahabi Hz. Zeyd olduğu söylenir.

Feyza Altun kimdir? Feyza Altun kimdir?

"... Zeyd, o kadından alakasını kesince, biz onu sana zevce (eş) yaptık ki, mü'minlere evlatlıklarının kendilerinden alakalarını kestikleri (boşadıkları) zevcelerini almakta bir müşkülat olmasın. Allah'ın emri yerine gelecektir."(Ahzab, 33/37)

Kaynak: Haber Merkezi