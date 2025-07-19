Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, son dönemlerde trafik kazalarında artış gözlendiğini belirtti. Yetkililer, hem can hem de mal kaybını önlemek amacıyla vatandaşların kurallara daha dikkatli şekilde uyması gerektiğini ifade etti.

Tüm Vatandaşlarımız Kurallara Uymalı

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Trafik güvenliği sadece sürücülerin değil, yayaların da sorumluluğundadır. Basit gibi görünen kurallara uymamak, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir. Tüm vatandaşlarımızdan kurallara uymalarını rica ediyoruz.”

Mutlaka bilinmesi gereken trafik kuralları hakkında açıklamada bulunan İl Emniyet Müdürlüğü, “Ülkemizde meydana gelen kazalara baktığımızda çoğunluğunun sürücülerin yanlış davranışlarından ve trafik kurallarına uymamalarından kaynaklandığını görüyoruz. Özellikle tatillerde artan seyahatler sırasında kazaların sayısındaki artış daha da çok gözlemlenebiliyor.

Belirlenen Hız Limitine Uyarak Kaza Riski Azalabilir

Bazı temel trafik kurallarına dikkat edilerek oluşabilecek kazalara karşı önlem alabilmek mümkün olabilir. Hatalı sollama, emniyet kemeri takmama, trafik işaretlerine uymama, takip mesafesini korumama, hız ihlali yapma gibi hayati önem taşıyan trafik kurallarının sürücüler ve yayalar tarafından benimsenmiş olması gerekir. Sürücüler Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş olan hız limitlerine uyarak kaza risklerini en aza indirebilirler.

Sürücülerin özellikle kavşaklara ve tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya ve hemzemin geçitlerine, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, şehir içinde ilerlerken, yapım ve onarım alanlarına girerken hızlarını azaltmaları gerekir.

Olası kaza riskine karşı sürücülerin belirlenen hız limitleri içerisinde kalmalarının yanı sıra hızlarını görüş, yol, hava ve trafik durumunun getirdiği şartlara uygun şekilde belirlemeleri gerekmektedir. Kontrolsüz hız, ani fren yapılması gereken durumlarda trafik kazalarına davetiye çıkarır. Ani frenlerde duramayarak önündeki araca ya da yayaya çarpabilir, şiddetli fren nedeniyle araç içinde yolcuların boyun zedelenmelerine neden olabilirsiniz” şeklinde bilgiler paylaşıldı.

“En Tehlikeli Hareket Hatalı Sollama”

Müdürlük tarafından yapılan açıklamanın devamında, şu bilgiler verildi: “Sürücüler, önlerindeki araçları takip ederken güvenli ve gerekli bir mesafeden takip etmek zorundadır. Bu takip mesafesi kendi araçlarının kilometre cinsinden saatteki hızının en az yarısı kadar metre olmalıdır. Trafikte yapılan en tehlikeli hareketlerden biri de hatalı sollamalardır.

Trafikte çevrenizde onlarca aracın varlığını düşünün. Bu araçların hareket halindeyken aynı anda kontrol edilmesi pek mümkün değildir. Sürüş sırasında sağ, sol, ön ve arka yönlerden gelen araçların kontrolsüz bir şekilde sollanması durumunda kazanın hangi yönden geleceği belli değildir. Önde ilerleyen araç geçilmek istenildiğinde ortamın sollama yapmak için güvenli olduğundan emin olunduktan sonra sollama yapılmalıdır.

Şu kurallar çerçevesinde sollama yapılmamalıdır: Geçmenin trafik işareti ile yasaklandığı yerlerde, görüş yetersizliği olan yollarda (dönemeçler, tepe üstleri) yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, kavşak, demiryolu geçitleri, çift yönlü ve birer şeridi bulunan trafiğin kullanıldığı köprü ve tüneller.

Öndeki Aracı Geçmek İçin Yapılması Gerekenler

Geçeceği araç sürücüsünü korna ile uyarmalı veya kısa ve uzun huzmeli farlarını ardarda yakmalı, sol dönüş lambası ile işaret vermeli, geçilecek araca takip mesafesi kadar önceden sol şeride yerleşmeli, geçilen araç, dikiz aynasından görülünceye kadar geçiş şeridinde ilerlemeli, sağ sinyal ile işaret vererek sağ şeride girmekle geçişini tamamlamalıdır.

Sadece sürücünün değil araç içinde bulunan herkes emniyet kemerini takmak zorundadır. Emniyet kemeri takmadığınızda en ufak bir kazalarda ciddi yaralanmalarla karşılaşabilirsiniz. Duran aracınıza başka bir araç çarptığında eğer sizde ve aracınızdaki yolcularda emniyet kemeri takılı değilse; ön cam, torpido ve torpidonun bulunduğu ön panel, direksiyon ve diğer aksesuarlar yaralanmalara, kafa travmalarına neden olabilir. Sürücüler ve yayalar trafiği düzenleme ve denetlemeye yetkili üniformalı veya özel işaret taşıyan görevlilerin uyarılarına ve işaretlerine dikkat etmeli, ışıklı ve sesli trafik işaretlerine, trafik levhalarına ve yer işaretlemelerine uymak zorundadır.”

Geçiş Önceliği Kurallarına Uyulmalı

Geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlar söz konusu olduğunda bu araçların geçişlerine öncelik verilmesi gerektiğini söyleyen emniyet ekiplerince, geçiş önceliği olan araçlar şu şekilde duyuruldu: “Yaralı veya acil hastaların taşınması için kullanılan ambulans ve özel amaçlı taşıtlarla, yaralı ve acil hasta taşıyan diğer araçlar. Organ ve doku nakil araçları. İtfaiye araçları ile benzeri acil müdahale araçları. Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları. Trafik güvenliğini koruma veya trafik kazasına el koyma amacıyla olay veya kaza yerine giden trafik hizmetlerine ait araçlar. Yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşa ait kar ve buz mücadelesi araçları ile acil müdahale gerektiren çalışmalarda görevli araçlar. Afet ve acil durum sırasında görevli olan araçlar, hizmetin devamı süresince koruma araçları ile korunan araçlar.”