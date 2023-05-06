Etkinlikler kapsamında İlçe Müftülüğüne bağlı Gültepe Kur'an Kursu görevlileri tarafından Emniyet ve Bölge Trafik ekipleri öğrencilerle buluşturuldu.

Türkiye’de trafik kazalarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla mayıs ayının ilk haftası kutlanan "Trafik ve İlkyardım Haftası" dolayısıyla Yerköy Emniyet ve Bölge Trafik ekipleri öğrencilerle bir araya geldi.

1-7 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinlikler düzenlenerek trafik kazalarının önlenmesi ve ilkyardımın önemi hatırlatılıyor. Bu sebeple ilçe müftülüğüne bağlı Gültepe Kur'an Kursunda eğitim-öğretim görmekte olan 4-6 yaş grubu çocuklara farkındalık sağlamak ve bilinçlendirmek için kurs yöneticisi Nesibe Uysal ve Kur'an Kursu öğreticisi Vesile Şimşek tarafından Emniyet ve Bölge Trafik ekipleri kursumuza davet edildi.

Ekipler tarafından öğrencilere trafik eğitimi ve ilkyardımın küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gerektiği anlatıldı.

Ziyaretlerinden dolayı kurs yöneticileri, Emniyet ve Bölge Trafik ekiplerine teşekkür etti. Haber Merkezi