Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Sekreteri Hakan Çeliksoy, 2024-2025 futbol sezonu Yozgat 1. Amatör lig statüsü ve kura çekilişi 15 Eylülde Çekerek’te yapılacağını söyledi.

Genel Sekreter Hakan Çeliksoy, “Yeni sezon tekrar kulüplere, yöneticilere, sporculara ve spor camiasına hayırlı olsun” dedi.

Çeliksoy yaptığı açıklamada şunları söyledi: “2024-2025 Yozgat 1. amatör ligi için katılım ücretlerini yatırdığınız için teşekkür eder, yeni sezon tekrar kulüplerimize, yöneticilerimize, sporcularımıza ve Spor camiasına hayırlı olsun. 2024-2025 Futbol sezonu Yozgat 1. Amatör lig statüsü ve kura çekilişi ise 15 Eylül 2024 tarihinde Çekerek’te düzenlenecek programda olacak. Yozgat hareket saat 11. 00, toplantı saat 12, 00, yemek 13. 00, organizasyon saat 14. 30. Yozgat ASKF resmi WhatsApp ve www.yozgataskf.com adresimizi takip ediniz.”