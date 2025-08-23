Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduat hesap açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırıldığını açıkladı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada uygulamanın sona erdirildiği duyuruldu.

Kur Korumalı Mevduat Sona Erdi

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir. Bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılacaktır.

Bu karar ile birlikte KKM'nin TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef kaldırılmıştır. Bu çerçevede zorunlu karşılık faiz ve komisyon düzenlemeleri gözden geçirilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadeleri kullanıldı.

Resmi Gazete'de De Yayımlandı

Karar Resmi Gazete'de de yayımlanarak yürürlüğe girdi.