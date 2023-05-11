Teknik personeller birlikte gölet çalışmaları incelendi Teknik personeller birlikte gölet çalışmaları incelendi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,4 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 1,5, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,5 ve hindi eti üretimi yüzde 7,3 azaldı. Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,8 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 2,5, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,1 ve hindi eti üretimi yüzde 9,2 azaldı. Haber Merkezi