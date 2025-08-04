Kuma dizisinde canlandırdığı Ferit karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Dorukcan Sarıduman, hem eğitimi hem de sahne tecrübesiyle televizyon dünyasında öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

İstanbul Doğumlu, Akademik Kariyeri Güçlü

1993 yılında İstanbul’da doğan Dorukcan Sarıduman, 2025 yılı itibarıyla 32 yaşında. Oyunculuğa küçük yaşlarda ilgi duyan Sarıduman, bu tutkusunu akademik bir kariyere dönüştürdü. Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nden mezun olan Sarıduman, aynı üniversitede İleri Oyunculuk üzerine yüksek lisans yaparak eğitimini tamamladı.

Sarıduman, yalnızca üniversite eğitimiyle yetinmedi. Florida’daki Bradenton Prep Academy of Theatre, Müjdat Gezen Sanat Merkezi İzmir ve Pasch Okulları gibi önemli kurumlardan da oyunculuk eğitimi aldı. Ayrıca Akasya Asıltürkmen ve Erdi Işık gibi isimlerden özel dersler alarak sahne donanımını geliştirdi.

Fiziksel Özellikleriyle de Dikkat Çekiyor

Yaklaşık 1.80 metre boyunda olan oyuncu, fiziksel olarak da ekran önüne uygun bir profil çiziyor. Yüzme, futbol, at binme ve kılıç kullanma gibi spor dallarına olan ilgisi, hem formunu korumasına yardımcı oluyor hem de oynadığı karakterlere gerçekçilik katıyor.

Televizyon Kariyerinde Yükselişte

Dorukcan Sarıduman, televizyon dünyasında kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. Şu ana dek rol aldığı yapımlar arasında şunlar yer alıyor:

Kuma (2025) – Ferit

Sahipsizler (2025)

Aşk Yarası (2024)

Masumlar Apartmanı (yıl belirtilmemiş)

Özellikle Kuma dizisindeki Ferit rolü, Sarıduman’ın oyunculuk kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Özel Hayatında da Dikkat Çekiyor

Kameralardan uzak bir özel hayatı tercih eden Sarıduman, uzun süredir Cansu Öztekin ile birliktelik yaşıyor. Çiftin sosyal medyada zaman zaman paylaştığı fotoğraflar takipçilerinin ilgisini çekiyor.

Sosyal Medyada Aktif

Dorukcan Sarıduman, Instagram'da @dorukcansariduman kullanıcı adıyla yer alıyor. Yaklaşık 9.000 takipçiye sahip olan oyuncu, sosyal medya hesabından hem projelerine dair gelişmeleri hem de günlük yaşamından kesitleri paylaşıyor.

Genç Yaşta Sağlam Adımlarla İlerliyor

Oyunculuğa olan tutkusu, aldığı eğitimler ve fiziksel donanımıyla Dorukcan Sarıduman, Türk televizyon dünyasında kendine sağlam bir yer edinmeye devam ediyor. Kuma dizisiyle geniş kitlelere ulaşan oyuncunun önümüzdeki dönemde hangi projelerde yer alacağı ise merak konusu.