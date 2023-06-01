Gençlerin İngilizce seviyelerinin ve becerilerinin artırılmasına yönelik hazırlanan İngilizce konuşma kulübü toplandı.

İngilizce konuşma kulübü, dil öğrenmek ve özellikle konuşma becerilerini geliştirmek isteyen bütün gençlere açık ve ücretsiz şekilde düzenlendi.

İtalyan gönüllüler Simona, Delia, Giulia ve Rossana tarafından derslerin verildiği kulüp toplanarak faaliyet yaptı.

Her Salı ve Perşembe 15.00 - 17.00 saatleri arasında düzenlenecek olan Konuşma Kulübünde ilk ders verildi.

16-27 yaş aralığındaki gençlerin katılım sağlayabildiği Konuşma Kulübü, yüz yüze olarak gerçekleştirildi. Melike Aslı Arslan