Ülke genelinde yağmurların yerini güneşli havaya bırakması ile birlikte doğadan toplanan yabani mantarların çıktığını belirten İl Müdürü Şahin, “Vatandaşlarımızın doğal alanlarda yetişen mantarlar yerine bandrollü kültür mantarları tercih edilmelidir” dedi.

Türkiye genelinde yağışların artmasıyla doğada yetişen mantarların artması ve buna bağlı olarak yabani mantarların tüketiminin arttığını ifade eden Şahin, doğal ortamlarda yetişen ve yapısında zehir bulunan mantarların taze, kurutulmuş veya konserve şeklinde çiğ veya pişirilmiş olarak yenilmesi neticesinde ölümle sonuçlanabilen ciddi zehirlenmeler görülebileceğini söyledi.

Şahin,“ Ülkemizde doğal ortamlarda zehirli mantarlar yetişiyor ve vatandaşın da bu mantarlara çokça rağbet ediyor. Mantar zehirlenmeleri, özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında yağışların bol olduğu mevsimlerde görülüyor. Etinin rengi, kokusu ve tadı ile bir mantarın zehirli olup olmadığı anlaşılamaz. Bölgemizde de doğal alanlarda yetişen zehirli mantarların da bulunduğu unutulmamalıdır” dedi.

“BAHAR MEVSİMLERİNDE GÖRÜLÜYOR”

Mantar zehirlenmelerinin çoğunun doğadan toplanan yabani mantarların bilinçsizce tüketilmesi sonucu oluştuğunu vurgulayan Şahin, "Mantar zehirlenmesi daha çok sonbahar ve ilkbaharda görülür. Bu mevsimlerde yağış ve güneş ışığı, toprak ve sıcaklık koşulları mantar türlerinin büyümesinde gerekli ortamı oluşturmaktadır. Mantar zehirlenmelerinde ortaya çıkan erken belirtiler karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal, kalp çarpıntısı, halüsinasyon, kan şekeri yükselmesi ve düşük tansiyondur. Mantarların böbrek ve karaciğer bozukluğu, alerji ve sonrasında şok geçirilmeye kadar gidebilecek sağlık sorunlarına neden olabileceği unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı.

“TÜKETİLMEMELİ”

"Kültür mantarı olmayan mantarlar asla çiğ veya pişmiş olarak tüketilmemesi gerektiğinin altını çizen Şahin, “Yenilebilir mantarlar ve zehirli mantarlar aynı ortamda yetişebilir. Bu durumda profesyonel mantar toplayıcılarının bile yanılabileceği unutulmamalıdır. Mantarın zehirleme etkisi yenilen miktar ve mantarın pişirilme şekline bağlı olarak değişebilmektedir. Bu sebeple daha öncesinde tüketildiğinde zehirlemeyen yabani mantarları tekrar tüketmek yanlıştır. Pişirilmiş yenilebilir kültür mantarları ana öğün yerine tabak kenarında garnitür olarak ya da mevsimlik ara sıcak olarak tüketilmelidir. Bu şekilde miktar olarak fazla tüketilmesinin önüne geçilmelidir. Mantar zehirlenmesinde tedaviye ne kadar erken başlanırsa hastanın hayatta kalma şansı o kadar yüksek olur. Bu sebeple mantar zehirlenmesinden şüphelenildiği anda ivedilikle en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak hayati önem taşımaktadır" dedi.

“2 İLE 6 SAAT ARASINDA ORTAYA ÇIKIYOR”

Sağlık Müdürü Şahin, zehirlenme belirtileri olarak mantarda bulunan zehirin niteliğine göre 2 ile 6 saat içinde ortaya çıkabildiğini ve çeşitlilik gösterebildiğini bildirerek “Mantarın yenmesini takiben 2 saat içinde sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme; bazı türlerin yenmesinden 6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı, karaciğer, böbrek fonksiyon bozuklukları ve ölümle sonuçlanan zehirlenme belirtileri görülebiliyor. Vatandaşlarımızın doğada yetişen mantarları kesinlikle tüketmemeli, doğal alanlarda yetişen mantarlar yerine bandrollü kültür mantarları tercih edilmelidir. Kültür mantarları bünyelerinde zehirli maddeleri bulundurmadığından bir zehirlenme görülmesi söz konusu değildir. Ancak, bu mantarların yetiştiği ortam itibarıyla, bazı mikroorganizmalar mantarların üzerinde bulunabilir. Bu mikroorganizmayla bulaşmış mantarların çiğ olarak yenmesi sonucunda çok hafif mide ve bağırsak şikayetlerinin gelişebileceği de unutulmamalıdır. Ayrıca mantar alırken ambalajlı olan mantarlar tercih edilmeli ve ambalajında tüketiciyi bilgilendirmeye yönelik bilgilerin yer aldığı etiketlerin olup olmadığına da dikkat edilmelidir” ifadelerinde bulundu. Yasin Nazım Kayhan