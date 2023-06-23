“Kültür Buluşması” etkinliği kapsamında Sorgun’a gelen İtalyan ekibi gönüllüleri İtalyan kültürünün tanıtımını yaptı. İtalyan ve Türk kültürünü buluşturan SORGED gönüllüleri tarafından hem Türk hem de İtalyan geleneksel oyunları oynandı.

Yapılan etkinlik sonrasında SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, Kültür Buluşmasıdahilinde sportif faaliyetler de yaptıklarını söyleyerek açıklamada bulundu.

“GELENEKSEL OYUNLARIMIZI OYNADIK”

Etkinlik ile hedefledikleri hakkında bilgi veren SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Uğuz, “Gençlere spor ve fiziksel aktivitenin önemini öğretmek ve daha sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik etmek amacıyla yürüttüğümüz projemiz kapsamında çeşitli spor kursları düzenledik. Bu kapsamda fiziksel aktivitelerin bir parçası olan geleneksel oyunlarımızı gençlerle birlikte oynadık. Ahmet Uslu Dutluk Parkında düzenlediğimiz kültür buluşmasında İtalyanlar tarafından İtalyan kültürü tanıtıldı ve hem Türk hem de İtalyan geleneksel oyunları oynandı” şeklinde konuştu.

HEDEFLERİ ANLATTI

Projenin 4 ana hedefi olduğuna değinen Başkan Uğuz, hedefleri ise şu şekilde sıraladı; “Spor yapmayan gençlerin spora kazandırılması, gençlere spor ve fiziksel aktivitenin önemini öğretmek ve daha sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik etmek, sporu, geçmişi ne olursa olsun herkes için erişilebilir kılmak, katılımcıları spor yapmak için sağlam pratik bilgi ve becerilerle donatmak.” Melike Aslı Arslan