Kültür ve Turizm Bakanlığınca bildirilen duyuruda güvenlik görevlisi pozisyonuna 4 ilan ile kamu personel alımı yapıldığı, kadın erkek adayların ilana başvuru yapması gerektiği bildirildi.

657 sayılı devlet memurları kanunu 4b maddesine tabi olarak uygulanacak güvenlik görevlisi alımında illere göre kontenjan dağılımı ve ilanın başvuru bilgileri belirlendi.

10 Kadın Güvenlik

Lise ve dengi okul mezunu olmak,

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

Kadın olmak,

Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

Kadın adaylar için boyunun 160 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 13 den az, 15 den fazla olmaması gerekmektedir.

Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

En az fiilen 90 gün koruma ve güvenlik hizmetinde çalıştığını belgelemek. (e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü)

92 Erkek Güvenlik

Güvenlik, Güvenlik Bilimleri, Güvenlik Hizmetleri, Güvenlik ve Koruma, Kamu Güvenliği ve Asayişin Sağlanması, Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik ön lisans programlarından mezun olmak,

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

Erkek olmak,

Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

Erkek adaylar için boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 13 den az, 15 den fazla olmaması gerekmektedir.

Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.