KTB 207 büro personeli alımı yapacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2025 yılı personel alım ilanı bildirdi. İlanda büro personeli kadrolarında istihdam etmek üzere 107 eleman alınacağı duyuruldu.

İlana başvurular 25 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak. Başvuru yapacaklarda aranan şartlar ise netleşti.

64 Büro Personeli İçin Şartlar

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren, İktisat ve Maliye bölümlerinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir.

Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,

Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru Yapılacak İller ve Kontenjan Sayıları

Merkez (19), Adana (1), Adıyaman (1), Afyonkarahisar (1), Ağrı (1), Aksaray (1), Amasya (1), Ardahan (1), Artvin (1), Aydın (2), Balıkesir (2), Batman (2), Bayburt (1), Bilecik (2), Bingöl (1), Bitlis (1), Burdur (2), Çorum (4), Düzce (1), Edirne (2), Elazığ (1), Gaziantep (1), Giresun (1), Gümüşhane (1), Hatay (1), Iğdır (1), İstanbul (1), İzmir (1), Kahramanmaraş (1), Kars (1), Siirt (2), Sivas (1), Tunceli (3), Yozgat (1).