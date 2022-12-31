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YOZGAT TARİHİ TEK KİTAPTA!

Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi iş birliğinde yazımına 2021 yılında başlanan Yozgat Tarihi ve Kültürü kitabının tanıtım toplantısı, Yozgat Valiliği Makam Toplantı Salonunda yapıldı.

31 Aralık 2022 Cumartesi 02:22
YOZGAT TARİHİ TEK KİTAPTA!

Yozgat tarihinin ve kültürünün kayıt altına alındığı ve derli toplu en önemli kaynak olarak gösterilen Yozgat Tarihi ve Kültürü kitabının tanıtım toplantısına Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ahmet Karadağ, yazarlar ve editörler katıldı.
Yozgat’ın geçmişine her açıdan ışık tutan, Arkeoloji - Sanat Tarihi, Selçuklu - Beylikler ve Osmanlı Dönemi, Cumhuriyet Dönemi ve Turizm konuları altında 4 ciltten oluşan kitabın tanıtım toplantısında konuşan Vali Ziya Polat, “Burada kaldığımız süre içerisinde bu şehrin markalarını Valilik, Belediye ve Bozok Üniversitesi ile ortak akılla Yozgat için ne yapabiliriz düşüncesindeyiz. Bu kayıtta emek veren 95’in üzerinde arkadaşımız var hepsinin emeklerine, yüreklerine sağlık. Çok güzel bir çalışma oldu. İnşallah dağıtımlarını da yapmaya başlayacağız. Bu kitaptan yararlanacak olan üniversitemize, kütüphanelerimize ulaştıracağız.” dedi.


Yozgat’ın milattan önce, milattan sonra Cumhuriyet dönemi, Selçuklu dönemi ve yakın tarihinin tamamını içine alan bir eser olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Celal Köse, “‘İnsan odur ki bırakmalı bir eser, eser bırakmayanın yerinde yeller eser.’ Bu eserimizde Yozgat’ımızın milattan önce, milattan sonra Cumhuriyet dönemi, Selçuklu dönemi ve yakın tarihimizi tamamını içine alan bir eser oldu. Geçmişten günümüze kadim şehrimiz Yozgat'ın manevi, tarihi, turistik, kültürel ve doğal güzelliklerinin yer aldığı Yozgat Tarihi ve Kültürü kitabımızın lansmanını yaptık. Valiliğimiz, Belediyemiz ve Bozok Üniversitemiz paydaşlığında yayımlanan Yozgat Kitabımızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.


Yozgat’ın tarihi ve kültürü üzerine uzun zamandır çalışmalar olduğundan bahseden Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Yozgat’ın tarihi ve kültürü üzerine uzun zamandır çalışmalar vardı. Bizler o çalışma planlarında şehrin dinamiklerin beklentileri doğrultusunda üniversitemizin potansiyelini imkân ve fırsatlarını esas alarak Sayın Valimizin, Sayın Belediye Başkanımızın da çok büyük destekleriyle imzalanan protokolle tam zamanı dolmadan her şeyiyle bir vesika, bir kaynak olabilecek 4 ciltlik eser ortaya çıktı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yardımcısı Doçent Dr. Ebubekir Güngör ise, “Bu kitaptaki amacımız bugüne kadar yapılmış çalışmaları derleyip toparlamak hem de yeni çalışmaları, yeni belgeleri ve yeni bilgileri akademisyenlere ve halkımızın hizmetine sunmak istedik.” diye konuştu. 
»Sema Nur Koçaker

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