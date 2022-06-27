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‘Vuslat Yolculuğu’ çıktı

Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkan Yardımcısı, Eğitimci Yazar İsmail Koçak’ın şiir kitabı ‘Vuslat Yolculuğu’ okuyucuları ile buluştu.

27 Haziran 2022 Pazartesi 02:07
‘Vuslat Yolculuğu’ çıktı

Şiir kitabında yazarın şiirlerinin yanı sıra İç Anadolu da yaşanmış hatıra hikayeleri de yer alıyor. Yazmış olduğu şiir kitabı hakkında açıklamalarda bulunan Koçak, “Vuslat Yolculuğu eseri her yönüyle farklı ve değişik bir eser konumundadır. Şiirlerin yanı sıra verilen manevi ve tasavvufi hava esere ayrı bir derinlik ve anlam kazandırıyor. Amacım doğruya, iyiye ve güzele hizmettir. Eğer Hakk’a götüren yola bir taş da ben döşemişsen ne mutlu bana. Yaşadığım ortamda olanı, biteni düşündüklerimi karınca kararınca kendi dilimden anlatmaya çalıştım. Bu konuda bilmeden de olsa hata etmiş, haddimi aşmış isem Yüce Allah’ın affına sığınırım. Merak edip okuyandan Allah razı olsun. ‘Vuslat Yolculuğu’ Yozgat ve Türk Edebiyat dünyasına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi. 
»Haber Merkezi

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Vuslat Yolculuğu çıktı
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