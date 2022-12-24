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Saygı Öztürk’ten sarsıcı kitap: “CEHENNEMi YAŞADIM”

Gazetemiz eski Yazı İşleri Müdürlerinden, araştırmacı gazeteci-yazar, hemşehrimiz Saygı Öztürk, yeni kitabı “Cehennemi Yaşadım” da kaçırılan asker ve polislerimizin şehit edildiği Gara zindanında yaşananların perde arkasını anlatıyor.

24 Aralık 2022 Cumartesi 12:26
Saygı Öztürk’ten sarsıcı kitap: “CEHENNEMi YAŞADIM”

Bilinen olaylardaki “bilinmeyenlere” ve yüzeyde görünenlerin “derin ilişkilerineışık tutan çalışmalarıyla bir marka haline gelen, yazdığı her kitap ile kamuoyunun ilgisini çeken, araştırmacı gazeteci-yazar, hemşehrimiz Saygı Öztürk, okuyanı sarsan yeni bir kitap ile karşımızda.
Öztürk, “Cehennemi Yaşadım” adlı son kitabıyla, kaçırılan asker ve polislerimizin şehit edildiği Gara zindanında yaşananların perde arkasını anlatıyor.
Kitap, kahramanların son dakikaya kadar direnişlerini, işkencelerden kurtulanların gerçek yaşam öyküsünü aktarıyor.
216 sayfadan oluşan “Cehennemi Yaşadım”, Doğan Kitap Yayınları arasında raflardaki yerini aldı.
CEHENNEMİ YAŞADIM
Öztürk yeni kitabında, okuyucunun merak ettiği şu sorulara cevap arıyor ve buluyor:
Terör örgütünün kaçırdığı asker ve polislerimiz zindanda neler yaşadı?
Evlatlarını kurtarmak isteyen aileler niçin dağ bayır dolaştı, kimlere ulaştı?
Terör zindanındakiler gönderdikleri ilk ve son mektuplarında neler yazdılar?
Niçin sitem ettiler, devletten ve ailelerinden neler istediler?
Gara’da ki vatandaşlarımızı kurtarma operasyonu nasıl hazırlandı?
Güneşi, rüzgârı, gündüzü niçin unuttular; altı yıl sonra öldürülme emrini kim verdi?
Zindanın yakalanan sözde gardiyanları ifadelerinde ne söylediler?
Terörist zindanlarında yapılan işkenceleri yaşayanlar nasıl anlattı?
Kurtarılan kaymakam, asker, polis ve korucu başları bu kitap için neler anlattı? 
»Haber Merkezi

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