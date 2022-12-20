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Kültür sürdürülüyor

Sorgun ilçesinde geçmişi çok eskilere dayanan köy odaları geleneği hala yaşatılıyor.

20 Aralık 2022 Salı 02:46
Kültür sürdürülüyor

Atalarından kalma geleneği devam ettiren Sorgun’a bağlı Külhüyük Köyü gençleri hemen hemen her akşam bir köy odasına giderek bu geleneği yaşatmaya çalışıyorlar. Geçmişten günümüze ulaşan kültürel değerlerin aktarıldığı köy odalarında, kış mevsiminin soğuk gecelerinde sıcak bir sığınma ve konaklama yeri olarak günümüzde de hizmet etmeye devam ediyor.
Köy odasında düzenlenen 'Yüzük Oyunu' uzun yıllardır yaşatılıyor ve gençlere aktarılıyor. Sobada patates, çiğ köfte mısır patlatma, kestane ve çay eşliğinde eğlenceye doyulmuyor. Tarihi geleneği devam ettiren gençler ve yaşlıları oda kültürü ile birlik ve beraberlik çerçevesinde sevgi, saygı ve kardeşliği de pekiştiriyor. Bir gelenek olan kültür oyunu, halı, kilim ve yastık altında saklanan yüzüğün oyuncular tarafından bulunmaya çalışılması ile oynanıyor.
Köy odası kültürünü yaşayan 25 yaşındaki Bekir Özbek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ''Köy odalarında kış mevsiminde toplanıyoruz. Vakit geçirmek için patates koyarız sobaya, mısır patlatırız, yüzük oynarız bu yaklaşık bir asırdır devam eder. Babalarımızdan, dedelerimizden, daha önceki köyden gelmiş geçmişlerden bize kalan bu oyunları devam ettiririz. Sırayla oturup yüzüğü saklarız. Biri alır havluyu sorar birine 'yüzük kimde' diye, bilemezse alır sopasını geçer yerine. 3-4 günde bir araya gelip bu tür geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz'' diye konuştu. »İHA

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Kültür Sürdürülüyor
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