Konferansa davet

Bozok Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Konferans salonunda düzenlenecek olan konferansa konuşmacı olarak Tarihi Yazar Ahmet Anapalı katılacak.

Düzenlenen konferansa tüm halkı davet eden AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Hacı Dereli, “ AK Parti teşkilatı olarak 20 Aralık Salı günü “Sultan 2.Abdulhamit ve Değişmeyen Senaryo” konulu konferans düzenleyeceğiz. Adalet Meslek Yüksekokulu Konferans salonunda gerçekleştirecek olduğumuz konferansımıza Tarihi Yazar Ahmet Anapalı konuşmacı olarak katılım sağlayacak. Saat 18.00’da başlayacak olan konferansımıza tüm halkımız davetlidir.” dedi. Haber Merkezi