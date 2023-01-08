İmza günü etkinliği

Türkülere kaynak olmuş birçok şiiri kale alan Şair Molla Ali’nin şiirleri İlhan Altun tarafından kitaplaştırılarak gelecek nesillere aktarılacak.

Merhum Molla Ali’nin şiirlerini derleyip kitaplaştıran İlhan Altun, kitap tanıtımı ve imza günü etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılım sağlayan Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “İlçemizin kıymetli şairlerinden, türkülere kaynak olmuş eserlerin sahibi, merhum Molla Ali’nin şiirlerini derleyip kitaplaştıran İlhan Altun ağabeyin kitap tanıtım ve imza günü etkinliğine katıldık. İlçemizde kültür, sanat ve edebiyat alanında gönüllü bir nefer olarak çalışan, derlediği Molla Ali Divanı ile gelecek nesillere çok kıymetli bir eser bırakan İlhan Altun ağabeyi tebrik ediyor, muvaffakiyetler diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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