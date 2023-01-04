Hafıza ortaya çıkıyor

İlk olarak proje kapsamında “Sarıkaya Tarihi Fotoğraf Galerisi” oluşturulacak. Galeride vatandaşlardan gelen birçok fotoğrafa yer verileceğini ifade eden Belediye Başkanı Ömer Açıkel, vatandaşlardan bu konuda destek istedi.

“Sarıkaya Tarihi Fotoğraf Galerisi”ni vatandaşların desteğiyle hayata geçireceklerini belirten Başkan Açıkel, “Arşivinizde yer alan Sarıkaya sınırları içerisinde çekilmiş düğün, nişan, tören, piknik, okul, kurs, kermes, işyeri, sokak, cadde, ev, bahçe, inşaat, her türlü tarımsal faaliyeti içeren tarım aletleri ve yöntemlerini gösteren fotoğraflar. Ayrıca Sarıkaya’ya gelmiş önemli isimler ve ilçemiz adına önemli görüşmelerin belgelendiği şehir dışında çekilmiş fotoğraflarınız bu albümde yer alacaktır. Fotoğraflarınız yüksek çözünürlüklü tarayıcı ile taranıp aynı gün tarafınıza tekrar iade edilecektir. Fotoğrafların tamamı arşiv sahibi kişilerin ismiyle sergilenecektir. Arşiv sahibinin izni dâhilinde fotoğrafların arkasında yer alan yazı veya hikâyeleri de sergilenecektir. Desteklerinizle oluşturulacak galeride fotoğraflar arşiv sahibinin ismiyle kayıt altında olacak ve sergilenecektir.” dedi. »Haber Merkezi