Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.626,57
ALTIN
1.111,67
DOLAR
18,73
STERLİN
22,50
EURO
19,81

Hafıza ortaya çıkıyor

Sarıkaya ilçesinde, belediye tarafından ilçenin tarihi fotoğrafları dijital albüm haline getirilerek koruma altına alınacak.

04 Ocak 2023 Çarşamba 02:15
Hafıza ortaya çıkıyor

İlk olarak proje kapsamında “Sarıkaya Tarihi Fotoğraf Galerisi” oluşturulacak. Galeride vatandaşlardan gelen birçok fotoğrafa yer verileceğini ifade eden Belediye Başkanı Ömer Açıkel, vatandaşlardan bu konuda destek istedi. 
“Sarıkaya Tarihi Fotoğraf Galerisi”ni vatandaşların desteğiyle hayata geçireceklerini belirten Başkan Açıkel, “Arşivinizde yer alan Sarıkaya sınırları içerisinde çekilmiş düğün, nişan, tören, piknik, okul, kurs, kermes, işyeri, sokak, cadde, ev, bahçe, inşaat, her türlü tarımsal faaliyeti içeren tarım aletleri ve yöntemlerini gösteren fotoğraflar. Ayrıca Sarıkaya’ya gelmiş önemli isimler ve ilçemiz adına önemli görüşmelerin belgelendiği şehir dışında çekilmiş fotoğraflarınız bu albümde yer alacaktır. Fotoğraflarınız yüksek çözünürlüklü tarayıcı ile taranıp aynı gün tarafınıza tekrar iade edilecektir. Fotoğrafların tamamı arşiv sahibi kişilerin ismiyle sergilenecektir. Arşiv sahibinin izni dâhilinde fotoğrafların arkasında yer alan yazı veya hikâyeleri de sergilenecektir. Desteklerinizle oluşturulacak galeride fotoğraflar arşiv sahibinin ismiyle kayıt altında olacak ve sergilenecektir.” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Hafıza Ortaya çıkıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YOZGAT TARİHİ TEK KİTAPTA!
YOZGAT TARİHİ TEK KİTAPTA!
ÇETİN’DEN “YEŞİL” KİTAP
ÇETİN’DEN “YEŞİL” KİTAP
Yazarımız Mithat Önal’ın kaleminden: “TUTTUM AŞKIN ELLERiNDEN”
Yazarımız Mithat Önal’ın kaleminden: “TUTTUM AŞKIN ELLERiNDEN”
Çorba haritası çıkarıldı
Çorba haritası çıkarıldı
Tiyatro ile mesaj verildi
Tiyatro ile mesaj verildi
Saygı Öztürk’ten sarsıcı kitap: “CEHENNEMi YAŞADIM”
Saygı Öztürk’ten sarsıcı kitap: “CEHENNEMi YAŞADIM”
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim