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Depremzedeler için oynanacak

Kurucusu Burak Öngel’in olduğu Tiyatro Kafa’nın ‘Dönüşüm’ adlı oyunu 5 Mart Pazar Saat 20.00’de DT Mecidiyeköy Büyük Sahnede seyirci ile buluşacak. 

26 Şubat 2023 Pazar 02:39
Depremzedeler için oynanacak

Tiyatro Kafa, depremzedeler için ‘Dönüşüm’ adlı oyunuyla Mart ayında perde açıyor. ‘Sanat size iyi gelecek’ sloganıyla yola çıkan Tiyatro Kafa’nın sosyal medya hesabından yapılana açıklamada; “ Tiyatro Kafa olarak depremin travmasından biraz olsun uzaklaşmak, biraz umut diyerek mart ayında perdelerimizi açıyoruz. Bu süreçte biz de sahneden katkıda bulunmak istiyoruz. Oyunumuzdan elde edilecek gelirden deprem bölgelerine destek verirken, askıda bilet kampanyası ile de öğrencilerle depremzedeleri de sanatla buluşturacağız.” ifadelerine yer verildi. »Haber Merkezi

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Depremzedeler Için Oynanacak
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