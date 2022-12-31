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ÇETİN’DEN “YEŞİL” KİTAP

Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Çetin, “Yeşil Düşünce, Yeşil Siyaset ve Çevre İletişimi” adlı ilk kitabıyla okuyucunun karşısına çıktı.

31 Aralık 2022 Cumartesi 02:19
ÇETİN’DEN “YEŞİL” KİTAP

İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri Bölümünde Doktor Öğretim Üyesi ve Dekan Yardımcısı olarak görev yapan Selçuk Çetin’in kaleme aldığı “Yeşil Düşünce, Yeşil Siyaset ve Çevre İletişimi” adlı kitabı tüm internet kitapçılarında yerini aldı.
Kitabını, doktora tez çalışmasından yola çıkarak hazırladığını ifade eden Çetin, “Yeşil Düşünce, Yeşil Siyaset ve Çevre İletişimi” adlı kitabıyla ilgili şunları söyledi:
“Ekolojik sorunlar 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren küresel bir mesele haline gelmiştir. İklim krizi, nükleer atıklar, plastik kirliliği, zirai zehirler gibi pek çok örneğini çoğaltabileceğimiz bir çöküş haliyle karşı karşıyayız. Ekolojik döngü, sürdürülebilirliğini yitirirken bütün yaşam büyük bir tehdit altına girmiştir.
Bu kriz, gelecek bir zamanda değil içinde bulunduğumuz andadır. Dolayısıyla ilk yapılması gereken şey, sorunun vahametini işaretlemek olacaktır. Ancak soruna işaret ederken bütüncül bir bakış açısına ihtiyacımız vardır. Ekolojik sorunlar, siyasal ve toplumsal yönleriyle birlikte ele alınmak durumundadır.
Bu çalışma, bu perspektifi merkeze alarak ekolojik sorunların arka planını irdelemeye çalışırken bunun adına da “yeşil düşünce” demiştir. Bu kitapta, yeşil düşüncenin teorik temelleri üzerinden İletişim Bilimlerinin çevre/ekoloji sorunlarına dair farkındalığı ve etkin iletişimin oluşumunda nasıl bir katkı sunabileceği soruşturulmuştur.”
KİTAPTA NELER VAR?
Kitapta, “Çevre iletişiminin doğa savunusu için pragmatik ereği nasıl ön plana çıkarılabilir?”, “Geniş toplum kesimleri üzerinde nasıl etki yaratılabilir?”, “Medyanın ve özellikle dijital kamusal uzamın ekoloji yanlısı toplumsal farkındalığı örmede nasıl bir potansiyeli vardır?” sorularının yanıtları incelenmiştir. 
»Yasin Nazım Kayhan

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ÇETiNDEN YEŞiL KiTAP
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