Karazeybek'in vefatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada, “Türk süsleme sanatlarının usta ismi, geleneksel sedefkârlık alanında derin izler bırakan Bakanlığımız sanatçısı Zafer Karazeybek'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Bursa'dan doğan bir ustalıkla; tarihi eser restorasyonlarından hat sanatına eşlik eden tashih bıçaklarına, Osmanlı'nın hoşaf kaşığı geleneğinden zarif sedef işlemelerine kadar kültürümüze ve sanatımıza paha biçilemez katkılar sundu. El emeğiyle işlediği her parça, geleneğin inceliğini ve ustalığın izini taşıyordu. Eserleriyle yaşayacak, adı kültür tarihimizde daima anılacaktır” ifadelerine yer verildi.

SANAT HAYATI VE KATKILARI

1960 yılında dünyaya gelen Zafer Karazeybek, çocukluk yıllarından itibaren geleneksel sanatlara ilgi duymaya başladı. Özellikle ahşap üzerine uygulanan sedef kakma sanatında uzmanlaşarak bu alanda tanınan bir usta hâline geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Bakanlık Sanatçısı" unvanına layık görülen Karazeybek, sanat yaşamı boyunca yurt içinde ve yurt dışında birçok sergiye katıldı, atölye çalışmaları düzenledi ve çok sayıda öğrenciye el sanatları eğitimi verdi.

Karazeybek’in eserleri, klasik Osmanlı motiflerini modern bir yorumla buluşturmasıyla dikkat çekti. Camiler, kamu binaları, özel koleksiyonlar ve mobilya tasarımları gibi pek çok alanda eserler üretti. Özellikle Osmangazi Türbesi'nde bulunan sanduka çerçevesi gibi önemli restorasyon projelerine de imza attı.

CENAZE TÖRENİ BURSA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Zafer Karazeybek’in cenazesi, 15 Nisan 2025 tarihinde Bursa Ulucami’de öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Orhangazi ilçesine bağlı Çakırlı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Sanat camiasında büyük bir boşluk bırakan Karazeybek’in vefatı, başta ailesi olmak üzere tüm sanat dünyasında derin üzüntü yarattı.