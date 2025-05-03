Son yıllarda gençler arasında hızla yayılan protein tozu kullanımı, vücutta ciddi tahribatlara yol açabiliyor. Uzmanlar, bilinçsiz ve aşırı kullanımın karaciğer yetmezliğinden kalp hastalıklarına kadar pek çok sağlık sorununa neden olabileceğini uyarıyor.

Son yıllarda gençler arasında hızla artan protein tozu kullanımı, görünüşte kas yapma ve vücut geliştirme amacıyla tercih edilse de, ciddi sağlık risklerini de beraberinde getiriyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, protein tozlarının aşırı ve yanlış kullanımının karaciğer yetmezliğinden böbrek hasarına, kalp problemlerinden ölüme kadar birçok ciddi sağlık sorununa yol açabileceğine dikkat çekti.

Gençlerin bilinçsizce ve fazla miktarda protein tozu kullanmasının, vücutta geri dönüşü olmayan tahribatlara yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Göral, bu tür takviyelerin zararlı bileşenler içerebileceğini vurguladı. Protein tozlarının, süt, yumurta, soya ve peynir altı suyu gibi bileşenlerin yanı sıra, toksik maddeler ve bazı anabolik steroidler de içerebiliyor. Bu maddeler, karaciğer fonksiyonlarını bozar ve karaciğer yetmezliği, siroz gibi ciddi hastalıklara yol açabilir.

Protein tozlarının, özellikle alkolle birlikte kullanıldığında daha yüksek riskler taşıdığını belirten Prof. Dr. Göral, bu tür takviyelerin karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını bozabileceğini, kalpte de sorunlara yol açabileceğini söyledi. Prof. Dr. Göral, gençlerin aşırı protein tozu kullanımının kalp yetmezliğine ve hatta ölüm gibi ciddi sonuçlara neden olabileceğine dikkat çekti.

Protein tozlarının zaman zaman ve uygun dozlarda kullanılabileceğini belirten uzman, ancak bu konuda mutlaka bir doktora danışılması gerektiğini ifade etti. AVM'lerde satılan ürünlerin çoğu zaman sağlık açısından tehlikeli olabileceği konusunda uyarılarda bulunan Prof. Dr. Göral, gençlere doğal gıdalardan beslenmelerini tavsiye etti. Organik ürünlerin vücuda zarar vermediğini ve bu tür besinlerin, vücut için çok daha sağlıklı bir alternatif sunduğunu belirtti.

Prof. Dr. Göral, gençlere sağlıklı yaşam ve beslenme konusunda şu uyarıları yaptı: "Protein tozları vücudumuzda toksik etkilere yol açabilir ve vücut dengesini bozabilir. Gençler, organik besinlerle vücutlarını güçlendirebilir ve uzun vadede sağlıklarını koruyabilirler."