Günlük yaşamımızın vazgeçilmezi haline gelen kredi kartlarıyla ilgili herkesi ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Sadece asgari tutarı ödeyen kullanıcıları yakından ilgilendiren bu detayın ayrıntılarına göz atalım.

Son dönemde kredi kartı kullanıcıları için olumsuz bir haber geldi. Tüketiciler, "nasıl olsa taksit yaptırıp asgari borcunu ödüyorum" düşüncesiyle alışveriş yaparken artık dikkatli olmak zorunda kalacak. Yeni ekonomi yönetimi, tüketimi azaltarak tasarrufu teşvik etmek amacıyla kredi kartı kullanım alanlarını daralttı.

Özellikle akıllı telefon ve benzeri cihazlarda taksit seçenekleri 3 ile sınırlı hale getirildi ya da tamamen kaldırıldı. Bu durumda kullanıcılar, bir ürün satın alırken birikim yapmak zorunda kalacak. Bu, aşırı ısınan ekonominin soğuması ve enflasyonun düşmesi için etkili bir yöntem olarak görülüyor. Talep azaldıkça, fiyatlar da düşecek veya en azından artmayacak, dolayısıyla enflasyon düşecek veya sabit kalacak. Özetle, satın alma olmazsa enflasyon da olmaz.

Hükümetin kredi kartında taksit seçeneklerini ciddi anlamda kısıtladığı ve bazı ürünlerde sıfıra indirdiği bu yeni düzenleme, asgari borcu ödeyen kullanıcılar için kötü haberler içeriyor. Asgari borcu ödeyip geçenler için faiz oranları artırıldı, böylece tüketim azaltılmaya çalışılıyor. Bu stratejinin işe yaradığını görmek mümkün, çünkü günümüzde kredi kartı kullanımının azalmaya başladığı gözlemleniyor.

Artık insanlar, en son model telefonu satın almak yerine mevcut telefonlarını bozulana kadar kullanmayı tercih ediyor. Bu durum borçlanmayı ve tüketimi azaltırken tasarrufu artırıyor. Yüksek faiz oranlarına takılmak istemeyen kullanıcılar, kredi kartının asgarisinden daha fazlasını ödeyerek borcunu tamamen kapatmaya yöneliyor. Hatta bazı kullanıcıların kredi kartlarını kapatma talepleri de artmış durumda.

Tüm bu sebeplerden dolayı, kredi kartı kullanıcılarının artık daha dikkatli olması gerekiyor. Yeni düzenlemelerle birlikte, kredi kartı kullanırken harcamalara daha fazla özen göstermek şart.