Meta çatısı altında yer alan popüler uygulama, yeni reklam özelliklerini bazı beta kullanıcılarıyla test etmeye başladı.

Yeni Sürümü Kullananlar Biliyor

2.25.21.11 beta sürümünü yükleyen kullanıcılar, "Güncellemeler" sekmesinde yer alan bir bilgilendirme ile birlikte Durum Reklamları ve Öne Çıkan Kanallar özelliğini keşfetme şansı buluyor.

Durum Reklamları Nedir?

Yeni sistemle birlikte, “Durum Reklamları” adı verilen özellik devreye girdi.

Instagram hikâyelerine benzer şekilde, kullanıcılar durumlar arasında gezinirken sponsorlu içeriklerle karşılaşıyor.

Bu reklamlar sayesinde, üzerinde açıkça “Reklam” etiketi bulunması sayesinde kullanıcılar diğer içeriklerden kolayca ayırt edebilecek.

Reklam Geçmişi Rapor Olabilecek

Bu rapor sayesinde kullanıcılar:

Hangi reklamları ne zaman gördüğünü, hangi reklam verenlerin içerik sunduğunu, gerekirse bu reklam verenleri engellediğini detaylı şekilde takip edebilecek. Aynı zamanda dışarı aktarabilecek ve her ay otomatik rapor oluşturabilecek.

Yeni Sistemle Birlikte

Diğer bir güncelleme ise, “Öne Çıkan Kanallar” dizininde daha fazla görünürlük elde etmek isteyen içerik üreticileri ve markalar için tasarlandı.

Kullanıcılar, kanal listelerinde bu öne çıkarılan hesapları "sponsorlu" etiketiyle görebiliyor.

Gizlilik Korunmaya Devam

WhatsApp, reklamların sadece “Güncellemeler” sekmesinde gösterileceğini vurgularken, özel mesajlar ve aramaların reklamlarla kesintiye uğramayacağını belirtti.

Tüm birebir ve grup sohbetlerinin uçtan uca şifreleme ile korunmaya devam edeceği açıklandı.