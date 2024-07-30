Kredi kartı kullanıcıları için düşük faiz avantajı ile tanınan nakit çekim işlemleri, artık hayal oldu. Sıkı para politikası ve yüksek enflasyon, 2024'ün ilk çeyreğinde kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesaplarına yönelimi artırdı. Ancak, yeni faiz düzenlemeleri ile bu durum değişti.

16 Mart itibarıyla, kredi kartından nakit çekim ve kredili mevduat hesapları için faiz oranları yüzde 5'e, gecikme faizleri ise yüzde 5,3'e yükseltildi. Bu hamle, kredi kartı nakit çekim işlemlerini önemli ölçüde etkiledi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, yılın ikinci çeyreğinde kredi kartından nakit çekim bir önceki çeyreğe göre yüzde 50,11 azalırken, reel düşüş yüzde 54 olarak tespit edildi.

2024'ÜN İLK ÇEYREĞİNDE NAKİT ÇEKİMDE ARTIŞ

BKM verilerine göre, 2023'ün ilk çeyreğinde 182,9 milyar TL olan kredi kartı nakit çekim işlemleri, 2024'ün ilk çeyreğinde hızlı bir artış gösterdi.

Ocak ayında 116,15 milyar TL, Şubat ayında 121,25 milyar TL olan nakit çekim, Mart ayında faiz artırımının ardından 89,33 milyar TL'ye geriledi. 2024'ün ilk çeyreğinde toplamda 326,74 milyar TL'ye ulaşan kredi kartı nakit çekimleri, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 78,65, geçen yılın son çeyreğine göre ise yüzde 21,6 artış gösterdi.

Tüketici enflasyonundan arındırıldığında, 2024'ün ilk çeyreğinde reel artış yüzde 5,68 oldu.

İKİNCİ ÇEYREKTE NAKİT ÇEKİM SERT DÜŞTÜ

Yılın ikinci çeyreğinde kredi kartından nakit çekim işlemleri yavaşlamaya devam etti. Nisan ayında 52 milyar TL, Mayıs ayında 58,5 milyar TL, Haziran ayında ise 53,4 milyar TL nakit çekim gerçekleştirildi.

İkinci çeyrekte toplamda 162,99 milyar TL'ye düşen kredi kartı nakit çekim işlemleri, bir önceki çeyreğe göre yüzde 50,11 azalırken, tüketici enflasyonundan arındırıldığında reel olarak yüzde 54 geriledi.