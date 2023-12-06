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Türkiye'de yerel seçimlere doğru yaklaşırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhuriyetin 100. yılı için öne sürdüğü "100 il, bin ilçe" teklifi gündemdeki yerini koruyor. Bahçeli'nin bu teklifi, AK Parti tarafından anlamlı bulunmuş ve konuyla ilgili çeşitli açıklamalar yapılmıştı. Peki, bu konuda kimler ne diyor ve Türkiye'de il sayısı gerçekten 100'e çıkacak mı?

AK Parti MYK'sında yapılan çalışmalar ve gelişmeler, bu konunun ciddiyetle ele alındığını gösteriyor. Bahçeli'nin teklifi, siyasi arenada önemli bir tartışma konusu haline gelmiş durumda. Sabah gazetesine göre, AK Parti MYK'sında bu konuyla ilgili belirli kriterlerin belirlenmesi için çalışmalar yapıldı. Bu çalışmaların, sürecin daha şeffaf ve adil bir şekilde yönetilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Türkiye genelinde birçok ilçe, il statüsüne yükselmek istiyor. Ancak, bu beklentilerin yerine getirilmesi süreci, seçim sonrasına bırakılmış durumda. Bu kararın, olası bir haksızlığın önüne geçmek ve mahalli idareler seçimlerinin ardından daha sağlıklı bir şekilde planlama yapabilmek adına alındığı ifade ediliyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen bir programda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki hükümetin, yeni yerleşkeler ve projelerle Türkiye'nin şehir sayısını artırma hedefinde olduğunu belirtti. Ancak, bu konuda henüz kesin bir kararın olmadığını vurgulayarak, sürecin detaylarını açıklamaktan kaçındı.

HANGİ KRİTERLER MASADA?

Yeni il olacak yerlerin belirlenmesinde, nüfus, şehirleşme ve ulaşım durumu, ekonomik çeşitlilik, eğitim durumu gibi birçok kriterin değerlendirilmesi gerekiyor. En temel kriterler arasında ise en az 100 bin nüfusa sahip olma ve merkeze en az 30 kilometre mesafede yer alma şartları bulunuyor.

Bu kriterlere uyan potansiyel ilçeler arasında Alanya, Tarsus, İnegöl, Çorlu, Manavgat, Ünye, Edremit, Fethiye, Midyat, Yüksekova ve Erçiş gibi bölgeler öne çıkıyor. Ancak, resmi bir kararın henüz alınmamış olması ve sürecin seçim sonrasına bırakılması, bu ilçelerin gelecekteki statülerini belirleme açısından belirsizlik yaratıyor.

GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER VE İL SAYISININ ARTIŞI

1989 yılında başlayan ilçelerin il yapılması süreci, 1999 yılına kadar devam etti ve Türkiye'nin il sayısı 67'den 81'e yükseldi. Bu süreç, coğrafi şartlar, nüfus, ekonomik faktörler ve diğer kriterler göz önüne alınarak planlandı ve uygulandı.

Türkiye'nin il sayısının artırılması konusu, önemli bir stratejik karar olarak değerlendiriliyor. Ancak, bu kararın alınması sürecinde hangi bölgelerin öncelikli olduğu ve hangi kriterlere öncelik verileceği konusunda net bir bilgi henüz bulunmuyor.

Yerel seçimler ve il statüsü konusundaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Süreçle ilgili yeni gelişmeler ve resmi açıklamaların ardından detaylı bilgi sağlamaya devam edeceğiz.