Asgari ücrete yapılacak zam konusunda tartışmalar sürerken, yeni açıklamalar gündeme gelmeye devam ediyor. Haziran ayında açlık sınırının altına inen asgari ücret için ara zam kararı alınması halinde, zam miktarının ne kadar olacağı kulislerde konuşulmaya başlandı. Peki, asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Büyük bir geçim sıkıntısı yaşanırken, yılın geri kalanının zamsız geçmesi durumunda asgari ücretliler için son 50 yılın en zor dönemi yaşanacak. Ekonomim.com'da yer alan habere göre, Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, asgari ücret ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Demiralp, “Düşük gelir grupları gelirlerinin çoğunu kiraya, gıdaya ve ulaştırmaya harcadığı için onların sepetindeki ağırlıklandırma çok daha yüksek. Her ne kadar mevcut manşet enflasyon oranı %75,5 olsa da, vatandaşın hissetmiş olduğu enflasyonun üç haneli olduğunu görüyoruz. Bu kadar yüksek bir enflasyon ortamında asgari ücrete bir düzenleme yapılmamasını doğru bulmuyorum” ifadelerini kullanarak, asgari ücrete zam yapılmasının bir gereklilik olduğunu belirtti.

Enflasyonun %38 seviyelerine düşeceğine inanmadığını kaydeden Demiralp, “Bizim tahminimiz %50’lere yakın bir oran. Bu ekonomik ortamda da asgari ücretle başlayacak ve diğer ücretlere yansıyacak bir düzenleme yapılması gerekiyor. Yaşanan enflasyon, ciddi politik hataların sonuçlarından kaynaklanıyor. Bu hataların bedeli, vatandaşın alım gücü düşürülerek ödetilmemelidir. Bir bedel ödenecekse bunu tüm toplum ödemelidir” dedi.

Asgari ücrete her ne kadar zam yapılmayacağı dile getirilse de insanların dayanacak güçlerinin kalmadığı görülüyor. Buna kayıtsız kalacak bir iktidarın bedel ödemek zorunda kalacağından hareketle, hükümetin sürpriz bir ara zam kararı verebileceği konuşuluyor. Kulislerde asgari ücret zammına dair bazı oranlar da dile getiriliyor.

Asgari ücrete ara zam kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilebileceği kulislerde yansırken, bu zam oranının enflasyon ile doğru orantılı olmayacağı belirtiliyor. 2024 yılının ilk 6 ayında %25 oranında enflasyon olması beklenirken, asgari ücrete ara zammın bu oranda olmayacağı ifade ediliyor. Kulislerde, asgari ücrete %15 oranında bir iyileştirme yapılabileceği konuşuluyor. Bu iddialar gerçekleşirse, Temmuz ayında yapılacak zam ile asgari ücret 17.002 TL’den 19.552 TL’ye yükselebilir.

Asgari ücrete ara zam yapılmasına dair henüz alınmış bir karar yok. Ancak kulislerde, sürpriz bir adımın atılabileceği ve bayram sonrası bir açıklama yapılabileceği dile getiriliyor.