Asgari ücrete yapılacak zamla ilgili tartışmalar hız kesmeden devam ederken, yeni açıklamalar da gelmeye başladı. Haziran ayında açlık sınırının altına düşen asgari ücret için ara zam kararı alınırsa, zam miktarının ne olacağı kulislerde konuşuluyor. Peki, gerçekten asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Büyük bir geçim sıkıntısının yaşandığı bu dönemde, yılın geri kalanının zamsız geçilmesi durumunda asgari ücretliler için son 50 yılın en zor dönemi olacağı belirtiliyor. Ekonomim.com'da yer alan habere göre, Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Demiralp, düşük gelir gruplarının gelirlerinin büyük bir kısmını kiraya, gıdaya ve ulaşıma harcadığını vurgulayarak, "Her ne kadar mevcut manşet enflasyon oranı %75,5 olsa da vatandaşın hissetmiş olduğu enflasyonun üç haneli olduğunu görüyoruz. Bu kadar yüksek bir enflasyon ortamında asgari ücrete bir düzenleme yapılmamasını doğru bulmuyorum" dedi.

Enflasyonun %38 seviyelerine düşeceğine inanmadığını belirten Demiralp, "Bizim tahminimiz %50'lere yakın bir oran. Bu ekonomik ortamda da asgari ücretle başlayacak ve diğer ücretlere yansıyacak bir düzenleme yapılması gerekiyor. Yaşanan enflasyon çok ciddi politik hataların sonuçlarından kaynaklanıyor. Bu hataların bedelini vatandaşın alım gücü düşürülerek ödetilmemelidir. Bir bedel ödenecekse bunu tüm toplum ödemelidir" diye konuştu.

Asgari ücrete zam yapılmayacağı dile getirilse de, insanların dayanacak güçlerinin kalmadığı görülüyor. Buna kayıtsız kalacak bir iktidarın bedel ödemek zorunda kalacağı belirtilerek, hükümetin sürpriz bir ara zam kararı verebileceği konuşuluyor. Kulislerde yer alan bilgilere göre, asgari ücrete yapılacak zam oranlarının enflasyonla doğru orantılı olmayacağı bildiriliyor.

2024 yılının ilk 6 ayında %25 oranında enflasyon beklenirken, asgari ücrete ara zammın bu oranda olmayacağı öngörülüyor. Kulislerde, asgari ücrete %15 oranında bir iyileştirme yapılabileceği konuşuluyor. Bu iddialar gerçekleşirse, Temmuz ayında yapılacak zam ile asgari ücretin 17.002 TL’den 19.552 TL’ye yükseltileceği belirtiliyor.

Asgari ücrete ara zam yapılmasına dair henüz alınmış bir karar bulunmuyor. Ancak kulislerde, bayram sonrası sürpriz bir adım atılabileceği konuşuluyor.