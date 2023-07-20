Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli bir araçta, kulaklık içerisine saklanmış 37.72 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucuya geçit vermeyen İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada ise, “Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü olarak Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde ilimize uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen şüpheli araç il merkezinde alınmış, araç içerisinde yapılan aramada; kulaklık içerisine zulalanmış vaziyette 37.72 gram metamfetamin maddesi ile mause görünümlü hassas terazi ele geçirilmiş olup; Gözaltına alınan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü olarak zehir ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Huzur şehri Yozgat'ta yaşayan tüm hemşehrilerimize ve kamuoyuna saygıyla sunulur” ifadelerine yer verildi. Melike Aslı Arslan