Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü öğrencilerinin performanslarının sunulduğu yılsonu müzik dinletisi etkinliği gerçekleştirildi.

Müzik dinletisi etkinliği Yozgat Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı.

Etkinliğe Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürü Aytaş Şahin, Yozgat Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katılım sağladı.

“TEŞEKKÜR EDERİZ”

Gösteri sonrası açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü öğrencilerimiz yılsonu etkinliği düzenleyerek okulda öğrenmiş oldukları bilgileri izleyicilerle buluşturarak kulakların pasını sildi. Bu güzel konsere emek veren katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“SANATSAL YÖNDEN YETİŞTİRİYORUZ”

Programdan sonra açıklamada bulunan Okul Müdürü Aytaş Şahin, “Okulumuzun 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin yıl boyunca bireysel ve toplu olarak almış oldukları alanları ile ilgili eğitimleri halkımızla buluşturuyoruz. Öğlencilerimiz bu etkinliklerde hem sahne deneyimini yaşıyor, hem de özgüvenleri gelişiyor. Bir yıl boyunca disiplinler arası ortak çalışmalar öğrencilerimizin kişisel gelişimleri açısından büyük önem taşımaktadır. Güzel sanatlar lisesi bir öğlenciye yalnızca akademik bilgi birikimi ve iyi bir kariyer imkânının yanında öğrencilerin kaynaşmasını ve sağlıklı bir sosyallik içerisinde gelişmesini sağlamaktadır. Neyse ki güzel sanatlar liseleri yalnızca sanat derslerinin işlendiği kurumlar değil, çok yönlü aktiviteler ile öğrencileri her alanda geliştirmeyi amaçlayan liselerin başında gelmektedir. Bu bakımdan öğrencilerimizi sanatsal ve sosyal yönden ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda yetiştiriyor ve eğitim veriyoruz” dedi. Melike Aslı Arslan