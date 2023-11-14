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TRT 1'in heyecanla beklenen dizisi "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" ile tarihin unutulmaz kahramanlarından biri olan Selahaddin Eyyubi'nin hayatı ve büyük zaferleri televizyon ekranlarına taşınıyor. Dizi, Kudüs'ün fethini ve İslam aleminin yükselişini anlatarak seyirciyi büyülü bir tarihi yolculuğa çıkaracak.

UĞUR GÜNEŞ'İN CANLANDIRDIĞI SELAHADDİN EYYUBİ

Dizide Selahaddin Eyyubi karakterini canlandıracak olan Uğur Güneş, büyük kumandanın hayatına can verecek. Selahaddin Eyyubi, Eyyûbîler Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarı olarak tarihe geçti. 1187 yılında gerçekleştirdiği Hıttin Muharebesi ile Kudüs'ü Haçlılardan geri alarak İslam dünyasına kazandırdı.

KUDÜS'ÜN KURTARICISI: SELAHADDİN EYYUBİ'NİN ZAFERLERİ

1187'de Kudüs'ü Haçlı kuvvetlerinden kurtaran Selahaddin Eyyubi, bölgedeki 88 yıl süren Hristiyan egemenliğine son verdi. Bu büyük zafer, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda İslam dünyasının birleşip güçlenmesini sağladı. Selahaddin Eyyubi'nin önderliğindeki ordu, Kudüs Kralı Lüzinyanlı Guy'ın ordusunu Hıttin Muharebesi'nde yok ederek tarihi bir dönüm noktası yarattı.

HÜKÜMDARLIK DÖNEMİ VE MÜCADELELERİ

Selahaddin Eyyubi, Üçüncü Haçlı Seferi sırasında Haçlı devletlerine karşı liderlik etti ve Müslüman askeri harekâtına öncülük etti. 1191'deki Arsuf Muharebesi'nde İngiliz Kralı I. Richard'a yenilse de, Ramla Antlaşması ile Kudüs'ü koruyarak büyük bir stratejik zafer elde etti.

SELAHADDİN EYYUBİ'NİN MİRASI

Selahaddin Eyyubi, Mısır'daki Fâtımî hâlifesinin veziri olarak başladığı kariyerinde, 1171'de Fâtımî Hâlifeliği'ni feshedip kendini "Mısır Sultanı" ilan etti. Bu hamlesiyle İslam hilâfetini Bağdat'ta bulunan Sünni Abbâsî Hâlifeliği'ne bağladı. Kurduğu Eyyûbî Devleti, Mısır, Suriye, Irak, Cezire, Hicaz, Yemen ve Kuzey Afrika'nın bazı bölgelerini kapsayacak şekilde genişledi.

BÜYÜK LİDERİN VEFATI

Selahaddin Eyyubi, Haçlılarla olan mücadeleleri ve Kudüs'ün fethinden sonra, 4 Mart 1193 tarihinde başkent Şam'da vefat etti. Şam'daki Emevî Camii'nin bahçesindeki türbeye defnedilen Selahaddin Eyyubi'nin ölümü, onun efsanevi liderliğinin ardında bıraktığı büyük mirası daha da vurgular nitelikteydi.