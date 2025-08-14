İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde, 3 yaşındaki kızı M.T.’yi apartman önündeki merdivenlerde tekmeleyerek düşürdüğü öne sürülen Turgay T.’nin yargılanmasına başlandı.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Turgay T. ile müşteki anne Aycan T. hazır bulundu.

“Kaza Sonucu Oldu”

Savunmasında olayın kaza sonucu yaşandığını öne süren sanık, kızının elektrik kablolarına dokunmaya çalıştığını, uzaklaştırmak isterken merdivenlerden yuvarlandığını belirtti. Müşteki anne Aycan T. ise eşinin iyi bir baba olduğunu, kendisinin de şikayetçi olmadığını bildirdi

Tahliye Kararı Verildi

Savunmalarından sonra mahkeme, mevcut delilleri değerlendirerek sanık Turgay T.’nin tahliyesine hükmetti. Eksik hususların tamamlanması için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uygulanan iddianamede, mağdur M.T.’nin yaşının küçük olması sebebiyle ifadesine başvurulmadığı, sanık Turgay T.’nin ise daha önce çeşitli suçlardan sabıka kaydının olduğu bildirildi. İddianamede ayrıca, olaydan sonra uygulanan ihbarda mağdurun vücudunda darp izine rastlanmadığı, fakat kamera görüntülerinin sanığın savunmasını doğrulamadığı bildirildi.

Hapis Talebi Edildi

Savcılık, sanığın “beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan altsoya karşı basit yaralama” suçundan 1 yıl 1 aydan 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.