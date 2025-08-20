Kubilay Ergün, iş dünyasında genç yaşına rağmen etkili bir isim olarak tanınıyor.

Sanayi, üretim ve ticaret alanlarında faaliyet gösteren bir aile şirketinin parçası olan Ergün, özellikle şirket yönetimi ve stratejik yatırımlar konusunda aktif rol üstleniyor.

Detaylı kişisel biyografisi kamuoyuna açık olmasa da, iş çevrelerinde güven veren bir profil çizdiği biliniyor.

Son dönemde adının geniş kitlelerce duyulmasının nedeni ise, yaptığı evlilik oldu.

Kiminle evlendi?

Kubilay Ergün, organize suç örgütü liderliğiyle anılan Sedat Şahin’in kızı Özge Şahin ile İstanbul’da düzenlenen dikkat çekici bir törenle evlendi.

Düğün, yalnızca iki ailenin özel bir buluşması olmanın ötesine geçerek, Türkiye’deki sosyal ve politik çevrelerin gündemine oturdu.

Törenin ardından Kubilay Ergün’ün adı, medyada ve sosyal medya platformlarında en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.