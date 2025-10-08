İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturma, sanat ve magazin dünyasında deprem etkisi yarattı. “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla başlatılan operasyon kapsamında, birçok ünlü isim gözaltına alındı.

Büyük Bir Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun koordine ettiği çalışma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabahın erken saatlerinde birçok ünlünün adresine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Aralarında Dilan Polat, Engin Polat, Hadise, İrem Derici, Berrak Tüzünataç, Kaan Yıldırım, Demet Evgar ve Kubilay Aka’nın da bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.



Toplam 19 kişi, ifadeleri ve kan örnekleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.



Soruşturma kapsamında, evlerde yapılan aramalarla birlikte delil toplama sürecine geçildi. Dosyada yer alan sanatçılar hakkında, uyuşturucu madde kullanımı ve bu maddelerin özendirilmesine yönelik iddialar gündeme geldi.

Kubilay Aka kimdir?

12 Nisan 1995 tarihinde İstanbul’da doğan Kubilay Aka, aslen Afyonkarahisarlı. Eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuk kariyerine geçiş yaptı.

Özel Hayatı

Kubilay Aka, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine geliyor.

Bir dönem oyuncu Miray Daner ile yaşadığı uzun süreli ilişkisiyle adından söz ettiren Aka, daha sonra Hilal Altınbilek ile kısa süreli bir birliktelik yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Bu iddialar yanıtsız bırakıldı.



Günümüzde ise oyuncu Hafsanur Sancaktutan ile birlikte olan Aka, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sıkça gündeme geliyordu.