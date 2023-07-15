Son birkaç yıldır bütün sektörlerde yaşanan hızlı değişim kuaförlük sektörünü de yakından etkiledi. Her anlamda trendleri yakalamanın öne çıktığı bir dünyada, geleneksel saç kesim tekniklerinin yerini pek çok modern uygulama almaya başladı. Geçmiş ile geleceği birleştirirken sektöre belirli bir standart kazandırmayı hedefleyen Cut Code eğitimleri ise, Bakü başta olmak üzere 3 farklı kıtada yankı uyandırdı. Ünlü Türk kuaför önderliğinde düzenlenen eğitimler tam kapasite ile sürerken, sektör profesyonellerine kendi özgün tarzlarını yaratma açısından önemli bir fırsat sundu.

20 yılı aşkın kuaförlük tecrübesi ile sektörel eğitimler veren Sinan Ergün, 2022 yılında kurucu ortaklığını yaptığı erkek saç bakım ve tasarım atölyesi Cut Labs ile sık sık adından söz ettirmişti. Uzman isim, geçtiğimiz haftalarda Bakü’de gerçekleştirilen bir etkinlikte kendi projesi olan ve Cut Code olarak adlandırılan eğitimleri, atölyenin dışında daha geniş bir kitleye sunarak yeniden ilgi odağına yerleşmeyi başardı. Saç kesim eğitmeni Ergün’ün adım adım gösterdiği saç kesim teorileri ve uygulamalarına, Rusya ve Azerbaycan’dan 500 profesyonel katılım sağladı.

Sinan Ergün tarafından Türk kuaförlük anlayışını geliştirme ve profesyonel standartlara ulaştırma hedefiyle başlatılan Cut Code eğitimleri, Nisan ayının ilk haftalarında Bakü’de düzenlenen bir etkinlik ile sektör uzmanlarına tanıtıldı. “Saçın Sihri” seminerinin ilgi odağında yer alan eğitimlere Azerbaycan ve Rusya’dan toplam 500 biletli kuaför katıldı. Sinan Ergün’ün uygulamalı ve teorik olarak sunduğu sistem, daha önce Hollanda ve Mauritius olmak üzere farklı kıtalarda tekrarlanmıştı. Türk tipi yeni nesil saç kesim tekniklerine odaklanan eğitimin Azerbaycan ayağı ise 1 gün boyunca tam kontenjanla sürdürüldü. Erkek ve kadın saç kesim teknikleri hakkında bilmediklerini öğrenerek yeni nesil kuaförlük anlayışını tanıyan katılımcılar, aynı eğitimlerin sonraki süreçte yeniden düzenlenmesini talep ettiler.

Sektöre yeni bir soluk ile standart bir kalite kazandırmayı hedefleyen Cut Code eğitimleri, Bakü’de kuaförlük yapan Nergiz Memmedova’nın da beğenisini kazandı. Sinan Ergün öncülüğünde bir süredir tekrarlanan Cut Code eğitimleri, saç kesimine dair en ince ayrıntıları paylaşarak uzmanlığı geliştirmeyi ve kuaförlük sistemine başarılı isimler kazandırmayı hedefliyor. İGFA