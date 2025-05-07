Üniversitenin Sosyal Tesis Konferans Salonu'nda, Teknoloji Transfer Ofisi koordinasyonunda 3-4 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenen eğitime farklı bölümlerden 35 araştırmacı katıldı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden Prof. Dr. Sefa Tarhan, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Azmi Yerlikaya, Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Seyhan Karaçavuş'un gönüllü eğitmenlik yaptığı etkinlikte teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı grup çalışmaları da yapıldı.

Eğitimin ilk gününün sabah oturumunda bilimsel araştırma projelerine ilişkin bilgi, bilim, hipotez, özgün değer ve yöntem gibi temel kavramlar ele alındı. Ayrıca kaynak taraması, literatürün önemi ve analizi konularında katılımcılara bilgiler aktarıldı.

Öğleden sonra ise proje fikri geliştirme atölyesi ve TÜBİTAK – 1001 proje başvuru formu üzerinden uygulamalı proje yazım etkinliği gerçekleştirildi.

İkinci gün oturumlarında proje yönetimi, başarı ölçütleri ve risk analizi konuları üzerinde duruldu. Ayrıca bulguların analizi, yaygınlaştırma ve yayın etiği konuları detaylıca ele alındı.

Öğleden sonraki bölümde ise 6 farklı grubun hazırladığı prototip proje taslakları incelendi. Gruplar karşılıklı olarak projelerini değerlendirip geri bildirimde bulundu.

Eğitim sonunda katılımcılara belgeleri takdim edildi. Eğitmenlere ise günün anısına plaket ve tanıtım materyalleri sunuldu.

Katılımcılar, alanında uzman isimlerin farklı üniversite ve şehirlerden gelerek kendi bakış açılarını aktarmasının kendileri için yol gösterici olduğunu belirtti. Etkinliğin, araştırma projeleri konusunda katılımcılara önemli katkılar sağladığı ifade edildi.