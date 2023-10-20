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Dil ve Konuşma Terapisti Almila Soylu: “Kekemelik tedavi edilmezse kronik bir sorun haline gelebilir” dedi.

Dil Konuşma Terapisti Soylu, yüzyıllardır var olan kekemeliğin bir akıcılık bozukluğu olduğunu ve bireyin iletişim yeteneğini belirgin bir şekilde sınırlandırdığını, özellikle çocuklarda akranları ile iletişim bozukluğu ve kişinin kendine olan öz güveninin azalması ile bireyin okul başarısını belirgin bir şekilde düşürebildiğini bunun da hem birey hem de aile için zor bir durum olduğunu ve tedavi edilmediği takdirde erişkin döneme doğru uzayan kronik bir sorun haline gelebileceğini ifade etti.

Soylu, Kekemelik konusunda açıklamasına şöyle devam etti: “Akıcılık bozuklukları kekemelik ve hızlı bozuk konuşma olarak sınıflandırılır. Kekemelik yüzyıllardır var olan bir akıcılık bozukluğudur. Kekemelik gelişimsel ve edinilmiş olarak ikiye ayrılır. Edinilmiş kekemelik nedenlerine göre nörojenik ve psikojenikkekemelik olarak ikiye ayrılır. Gelişimsel kekemeliğin nedenlerine dair bir çok teori olmasına rağmen kanıtlanmış bir teori bulunamamıştır. Yine de genetik ve çevresel faktörlerin kekemeliğin ortaya çıkmasında etkili olduğu düşünülmektedir. Hepimizin konuşurken takıldığı, sözcükleri tekrarladığı ya da sesleri uzattığı anlar olmasına rağmen bu problemlerin şiddetli yaşanıyor olması kişinin akıcılık bozukluğu yaşadığını gösterebilir. Bu problemlere ek olarak kekemeliğe baş sallama, göz kırpma, ayak vurmak gibi ikincil davranışlar da eşlik edebilmektedir. Dil gelişiminin yoğun olduğu dönemde başlayan bu bozuklukta bozukluğun başlangıcında kekemelik yaşayan erkeklerin kızlara oranı 2:1 iken ilerleyen dönemde bu oran artmaktadır. Kekemelik yaşamın ilerleyen yıllarında da görülebilir. Kişinin hayat kalitesini etkileyen bu bozukluk erken dönemde özellikle sosyal-duygusal gelişimi negatif yönde etkileyebilir. Sosyal-duygusal gelişimin etkilenmesi toplumun içine ilk girdiğimiz yerlerden olan okul hayatında zorluklar yaşanmasına neden olduğundan dolayı erken dönemde müdahalenin çok önemli olduğu söylenebilir. Erken müdahale kekemelik şiddetinin düşmesi ve ikincil davranışların kontrolü açısından oldukça önemli rol oynar.”

Dil Konuşma Terapisti Almila Soylu son olarak, Yozgat Şehir Hastanesinde akıcılık bozukluğu yaşayan bireylere hem erken dönemde hem de ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde danışmanlık hizmeti, değerlendirme ve terapi verildiği bilgisini verdi. (Haber Merkezi)