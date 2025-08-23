Kritik Rol Oynuyor

Dr. Görücü, halk arasında ismi bilinen ancak ne iş yaptığı tam olarak anlaşılmayan patoloji bilimi hakkında önemli bilgiler verdi.

Sağlık Bakanlığı, ‘Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’ hedefleri çerçevesinde ücretsiz kanser taramalarına katılımı artırmak amacıyla SMS bilgilendirme uygulaması başlattı. Bu kapsamda; meme kanseri taraması için yaklaşık 5,5 milyon kişiye, rahim ağzı (serviks) kanseri için 3 milyon kişiye ve kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması için 6,5 milyon kişiye kısa mesaj gönderilecek. Kanserde erken teşhis ve taramaların önemi her geçen gün artarken, tanı sürecinde kritik bir rol üstlenen patoloji bilimi de bu sürecin merkezinde yer alıyor.

"Patoloji, Hastalığın Teşhis Merkezidir"

Patolojinin bir laboratuvar uzmanlık alanı olduğunu ifade eden Dr. Görücü, "Biyopsiyle ya da cerrahi yöntemle alınan doku örneklerini mikroskop altında inceliyoruz. Bu incelemeler sonucunda hastalığın ne olduğunu saptıyor, adını koyuyoruz. Kanser mi değil mi, iyi huylu mu kötü huylu mu, tümörün tipi, tedaviye yanıt nedir gibi sorulara patoloji cevap veriyoruz" dedi.

"Tedavinin Temelini Patoloji Oluşturur"

Patologların hasta ile doğrudan temas kurmasa da tanı sürecinde hayati bir görev üstlendiğini belirten Görücü, "Klinikte doğru tanı olmadan doğru tedavi yapılamaz. Bir tümörün nasıl tedavi edileceği kemoterapi mi uygulanacak, cerrahi mi yeterli olacak yoksa radyoterapi mi gerekecek tüm bu soruların cevabı bizim verdiğimiz patoloji raporuyla belirleniyor" şeklinde konuştu.

"Kanser Teşhisinde Kilit Rol"

Patolojinin en çok kanser tanılarında öne çıktığını kaydeden Dr. Görücü, "Özellikle kanser hastalarında tedaviye başlanmadan önce kesin tanıyı biz koyarız. Patoloji raporları, klinisyen hekimler için adeta bir yol haritası niteliğindedir" ifadelerini kullandı.

Patolojiye hastaların genellikle doğrudan başvurmadığını söyleyen Dr. Görücü, şu bilgileri verdi: "Bir hasta örneğin memesinde bir kitle fark eder, doktora gider. Yapılan biyopsi sonucu alınan doku bize gelir. Biz bu dokuyu mikroskopta inceler, hücreleri analiz eder ve eğer tümör varsa türünü, derecesini raporlarız. Bu rapor doktorlara ulaşır ve hastanın tedavi planı bu bilgiler doğrultusunda hazırlanır."

"Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır"

Uz. Dr. F. Selin Görücü, kanserle mücadelede erken tanının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Kanser günümüzde korkulacak bir hastalık olmaktan çıktı. Yeni tedavi yöntemleri ile bu hastalıktan kurtulmak mümkün. Ancak bu durum erken tanı alması ile mümkün olabiliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın düzenli olarak kanser taramaları yaptırmaları büyük önem taşıyor" dedi.