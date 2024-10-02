Alınan karara göre, ATM'lerde kullanılabilecek şifrelerin belirli kriterlere göre belirlenmesi ve kolay tahmin edilebilen şifrelerin yasaklanması zorunlu hale gelecek. Bu düzenleme, bankacılık sektöründe güvenliği artırmayı ve kullanıcıların dolandırıcılık mağduru olma riskini azaltmayı hedefliyor.

BDDK, açıklamalarında, dolandırıcılıkla mücadele kapsamında özellikle doğum tarihi, şehir plakası veya tanınmış futbol takımlarının kuruluş yılı gibi yaygın olarak kullanılan kolay tahmin edilebilen şifrelerin, güvenlik açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Kurul, bankacılık işlemlerinde daha güvenli ve karmaşık şifrelerin tercih edilmesinin önemine dikkat çekerek, kullanıcıların şifre oluştururken daha özenli olmalarını bekliyor.

ZORUNLU ŞİFRE DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMASI BAŞLAYACAK

Yeni düzenleme çerçevesinde, basit şifre kullanan vatandaşlar, ATM'lerden işlem yaparken mevcut şifrelerini daha karmaşık bir şifreyle değiştirmek zorunda kalacaklar. BDDK, bu süreçte bankaların, müşterilerine güvenli şifre oluşturma konusunda eğitimler düzenleyeceğini ve rehberlik sağlayacağını belirtti. Bu sayede, kullanıcıların şifre oluşturma konusunda daha bilinçli hale gelmeleri hedefleniyor.

BANKALARIN ROLÜ VE EĞİTİCİ FAALİYETLER

Bankaların, yeni düzenlemeye uyum sağlamak amacıyla müşterilerine çeşitli eğitim ve bilgilendirme kampanyaları düzenlemesi bekleniyor. Güvenli şifre oluşturma teknikleri, karmaşık şifrelerin avantajları ve şifre güvenliğini artırmanın yolları gibi konularda müşterilere rehberlik edilecek. Böylece, bankacılık sistemindeki güvenlik açığının kapatılması ve dolandırıcılık olaylarının minimize edilmesi amaçlanıyor.

DİJİTALLEŞEN DÜNYADA GÜVENLİK ÖNCELİĞİ

BDDK'nın bu adımı, dijital bankacılığın hızla yayıldığı günümüzde, bankacılık işlemlerinin güvenliğini sağlamak adına atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, dijitalleşen bankacılık ortamında güvenliğin artırılmasının, yalnızca bireysel kullanıcılar için değil, tüm finansal sistem için kritik bir öneme sahip olduğunu belirtiyor.

Yapılan açıklamalara göre, yeni düzenlemenin kısa süre içinde yürürlüğe girmesi planlanıyor. BDDK'nın, güvenlik zafiyetlerini ortadan kaldırmak ve dolandırıcılıkla mücadelede daha etkin bir sistem oluşturmak amacıyla attığı bu adım, kullanıcıların dijital bankacılık deneyimlerini daha güvenli hale getirecek.

BDDK'nın bu düzenlemesi, bankacılık sisteminin güvenliğini artırmak ve dolandırıcılıkla mücadelede etkinliği sağlamak adına önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, bu tür önlemlerin, dijital ortamlarda güvenliği artırarak kullanıcıların kendilerini daha güvende hissetmelerine katkıda bulunacağını belirtiyor.