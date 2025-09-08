Kripto hizmet sağlayıcıları sürece dahil olacak.

Adalet Bakanlığı bünyesindeki İcra ve İflas Kanunu Bilim Komisyonu, icra süreçlerine dair önemli bir düzenlemeye gitti. Hazırlanan taslağa göre, kripto varlıklara haciz konulabileceği açıkça kanun metninde yer alacak.



Mevcut uygulamada kripto varlıkların haczedilip haczedilemeyeceği tartışmalı konular arasındaydı. Yeni düzenleme ile bu belirsizlik giderilerek dijital varlıkların da icra kapsamına alınması sağlanmış olacak.

Kripto hizmet sağlayıcıları aracılığıyla yürütülecek olan haciz işlemlerinde, borçlular, mal beyanında kripto paralarını da bildirmek zorunda olacak. Bu adım, dijital varlıkların saklanması ve paraya çevrilmesi sürecini de düzenlemiş olacak.





Haczedilen kripto varlıkların değeri, bilirkişiler tarafından belirlenecek. Saklama ve satış esasları ise yönetmeliğin çıkmasıyla netleşecek. Bu şekilde icra süreçlerinde dijital varlıklar da klasik malvarlıkları gibi işlem görecek.