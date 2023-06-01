2008 yılında ABD’de gerçekleşen kriz ve 2020 yılında dünyanın köklü bir dijital dönüşüme neden olan Covid-19 pandemisi sonrasında, ülkeler ve piyasalar da ekonomik açıdan sancılı, dramatik bir değişim ve dönüşüm geçiriyor. Kripto paralar ise bu değişim ve dönüşüm sürecinde kilit rol oynuyor. Çünkü merkeziyetsizlik, aracısız işlem özgürlüğü, şeffaflık ve güven başlıkları yatırımcılar için son yıllarda hiç olmadığı kadar önemli ve çekici hale geldi. Bu özellikleri doğrudan bünyesinde bulundurmasına ek olarak merkez bankalarının dijital para birimlerini üretmesine de vesile olan ve öncülük eden Bitcoin liderliğindeki kripto paralar yeni bir finansal düzenin inşasında başrolde yer alıyor.

Bu değişim sürecini anlayan ve adapte olan ülkeler olduğu gibi; bu konuyla fazla ilgilenmeyen, ılımlı yaklaşan veya tam tersi şekilde kripto paralara karşı çıkarak olumsuz eylemlerde bulunan ülkelerin varlığı da azımsanmayacak sayıda.

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak tarafından hazırlanan “Ülkelerin kripto paralara yaklaşımı” başlıklı yazıda ülkelerin kripto paralara karşı olan tutumu ve gerçekleştirdikleri eylemler ele alınıyor.

Türkiye kripto para yatırımcılarının sayısı ile Avrupa’da ilk, dünyada dördüncü sırada İGF