İLAN

SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz tarafından İlçemizin Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 1 katlı 340,00 m2 lik KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ BİNASININ kira ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45,46 ve 47. Maddeleri gereğince Açık Artırma usulü ile 21.10.2025 tarihinde saat 14.00’da Belediye Başkan Odasında Encümen huzurundayapılacaktır.

İhaleye ait ilan,şartname ve diğer dokümanları mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı İşleri MüdürlüğüİhaleBiriminde görülebilir.

İHALEYE KATILMAK İÇİN :

İhaleye katılmak için müracaat dilekçesi ( ihale biriminden) İkametgah İlmuhaberi. İmza Sirküsü. Geçici teminat yatırıldığına dair belge. Belediyeye borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı. İhaleye katılacak olan yetkili, mesleki ve idari olarak en az 3 ( üç ) yıl faaliyetini gösterdiğine dair belge vb. Vergi borcu yoktur ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu yoktur veya SGK ile ilişiği yoktur yazısı. Vekâlet ile katılan kişilerin vekâletnameleri ile imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti. Tüm sayfaları imzalanmış şartname.(ihale biriminden) Nüfus Cüzdanı fotokopisi. Nüfus kayıt örneği(Barkotlu) Adli sicil kaydı(Barkotlu) Tüzel kişi yetkilisinin, yetkili olduğuna ilişkin noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti.

Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlanen duyurulur.

MAHALLESİ KİRALANACAK TAŞINMAZ TAŞINMAZ NET ALAN TOPLAM MUHAMMEN BEDEL AYLIK GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI CUMHURİYET GÜNDÜZ BAKIM EVİ KREŞ 340,00 M2 15.000,00 TL. 500,00 TL.

Osman GÖZAN

