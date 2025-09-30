Kredi Kartı Faizlerine İndirim

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı faiz oranlarına ilişkin yeni bir karar aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre kredi kartı faizlerinde indirime gidildi. Düzenleme 1 Ekim itibarıyla geçerli olacak ve milyonlarca kart kullanıcısını doğrudan etkileyecek.

1 Ekim’de Yürürlüğe Girecek

Merkez Bankası’nın aldığı karar doğrultusunda yarından itibaren uygulanacak yeni düzenleme ile kredi kartı işlemlerinde kullanılan faiz oranları yeniden belirlendi. Bu adım, hem bireysel kart sahiplerinin ödemelerinde hem de ticari işlemlerde önemli bir değişiklik anlamına geliyor.

Neler Değişti?

Tebliğe göre kredi kartı işlemlerinde akdi faiz oranı %4,75 seviyesinden %4,50’ye çekildi. Gecikme faizi ise %5,05’ten %4,80’e indirildi. Ayrıca, nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında da 25 baz puanlık faiz indirimi uygulanacak.

POS’larda Yeni Düzenleme

Faiz indirimine ek olarak, kartlı ödeme sistemlerine yönelik yeni düzenlemeler de hayata geçirildi. Mal ve hizmet alımlarında üye iş yerlerine yansıtılan %3,56 oranındaki POS komisyonu yeniden düzenlendi. Bu kapsamda, kredi kartı işlemlerinde oran sabit kalırken banka kartı işlemleri için azami POS komisyon oranı %1,04 seviyesine düşürüldü.

Nakit Akışına Hızlı Ulaşım

İş yerlerinin POS komisyonu yerine bloke çalışmayı seçmesi durumunda uygulanan 40 günlük azami bloke süresi de yeniden belirlendi. Banka kartı işlemleri için bu süre en fazla 15 gün olacak. Böylece üye iş yerlerinin nakit akışına daha hızlı ulaşabilmesi hedefleniyor.

1 Kasım İle Birlikte Uygulanacak

Banka kartları için getirilen yeni komisyon düzenlemesi yalnızca POS işlemlerinde değil, ön ödemeli kartlar ile hesaptan hesaba iş yeri ödemelerinde de geçerli olacak. Bu düzenlemeler ise 1 Kasım tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak.