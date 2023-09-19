Ekonomi yönetimi, enflasyonla mücadele kapsamında radikal kararlar almaya devam ediyor. Bu kararların bir parçası olarak, 21 Eylül tarihinde kredi kartı faiz oranlarının Merkez Bankası'nın kararıyla yeniden değiştirileceği açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu konuda önlem alınacağı sinyalini verdiği kredi kartları, taksitlere yönelik bir değişiklikle gündemde. Ülke genelindeki bireysel kredi kartı bakiyesinin 924.7 milyar liralık bir kısmı taksitli kredi kartı borçlarından oluşuyor. Kurumsal kredi kartları ise 346.3 milyar lira bakiye ile dikkat çekiyor ve bunun 150.4 milyar lirası taksitli kredi kartı borçlarına denk geliyor. Toplam taksitli kredi kartı borçları ise 572.5 milyar lirayı ile yarım trilyonun aşmış durumda.

FAİZLER 500 BAZ PUAN ARTIRILACAK

Son zamanlarda yapılan politika faizi artışları, bankaların kredi kartı işlemlerinde uygulayabilecekleri azami faiz oranlarını etkiliyor. Referans faiz oranı, politika faizindeki artışlarla birlikte yükseldi ve Eylül itibariyle kredi kartı işlemlerindeki azami faiz oranı da yükseldi. Bu hafta gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısında ise beklenti faizlerin 500 baz puan artırılacağı yönünde. Bu artışın da kredi kartı faiz oranlarının artmasına neden olması bekleniyor.

KREDİ KARTLARINA OLAN İLGİ ARTIYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri, kredi kartlarına olan ilginin hız kesmeden arttığını gösteriyor. Taksitsiz bireysel kredi kartı harcamaları, haziran başından itibaren önemli bir artış kaydederek 8 Eylül'de 502.7 milyar liraya çıktı. Taksitli kredi kartı harcamaları da aynı dönemde 368.6 milyar liradan 422 milyar liraya yükseldi.

Kredi kartı sahipleri ve ekonomi takipçileri, 21 Eylül tarihini yakından takip ediyor, çünkü bu tarihte kredi kartı faiz oranlarında yapılacak değişiklikler önemli bir etki yaratabilir.(Haber Merkezi)