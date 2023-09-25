Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), son günlerde politika faizini artırarak piyasa faizlerinde değişikliklere yol açtı. Bu faiz artışının ardından kredi kartı kullanıcılarına olumsuz haber geldi. Kredi kartı kullanım faizleri, TCMB'nin aldığı faiz kararı sonrasında güncellendi. Ayrıca nakit çekim faizlerinde de değişiklikler yaşanması bekleniyor. İşte güncel kredi kartı kullanım faiz oranları:

GÜNCEL FAİZ ORANLARI YÜZDE 3,26 SEVİYESİNE ÇIKTI

Politika faizindeki artış, kredi kartı kullanım faizlerini etkiledi. Haziran ayında yüzde 1,36 seviyesinde olan kredi kartı kullanımı azami akdi faiz oranı, 1 Eylül itibarıyla yüzde 2,81'e yükseltilmişti. Bugün açıklanan güncel faiz oranı ise yüzde 3,26 olarak belirlendi. Bu yeni faiz oranı, 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak ve azami akdi faiz olarak uygulanacak. Haziran ayında yıllık olarak vergiler dahil yaklaşık yüzde 23,4 olan bu faiz oranı, yeni oranla birlikte yıllık yüzde 65'e yükselmiş oldu. Ayrıca gecikme ve nakit kullanım faiz oranlarıyla ilgili de açıklamalar yapıldı.

GECİKME FAİZİ YÜZDE 3,56 OLARAK BELİRLENDİ

Bugün açıklanan azami gecikme faizi yüzde 3,56 olarak duyuruldu. Haziran ayında yüzde 1,66 olan bu faiz oranı, 1 Eylül itibarıyla yüzde 3,11'e çıkmıştı. Bu gecikme faizi, kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyemeyen veya eksik ödeyen kişilere uygulanacak ve yıllık bazda 1 Ekim itibarıyla yüzde 72'ye yükselmiş olacak. Ayrıca nakit çekim faiz oranı da güncellendi. Seçim öncesinde yüzde 1,36 olan ve 1 Eylül itibarıyla yüzde 3,57'ye yükselen nakit çekim faiz oranı, yeni oranla yürürlükte olacak. Aynı zamanda kredili mevduat hesapları işlemlerinde de uygulanan azami akdi faiz oranı, 1 Ekim itibarıyla yüzde 4,02 seviyesine çıkacak ve yıllık bazda yüzde 84,28'e yükselmiş olacak. (Haber Merkezi)